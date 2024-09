Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wim Hof reageert op beschuldigingen van huiselijk geweld: ‘Jaloezie’

Gezondheidsgoeroe Wim Hof ligt stevig onder vuur. Zijn ex, haar kinderen en zijn zoon beschuldigen hem in De Volkskrant van jarenlang lichamelijk en psychisch geweld. Hof zegt nu zelf dat deze verhalen verzonnen zijn en er sprake is van „jaloezie, bitterheid en afgunst”.

Hof groeide met zijn ijsbaden en ademhalingstechnieken uit tot een van de bekendste gezondheidsgoeroes ter wereld. Hij beklom de Mount Everest in korte broek, rende een marathon in Namibië zonder een druppel water en brak andere wereldrecords. BBC legde het ijsfenomeen vast in een twaalfdelige serie, waar wereldberoemde gasten via de Hof-methode trainen.

Ex-vrouw van Wim Hof deelt verhaal

Nu is ook een Hollywood-film in de maak over het leven van de Nederlander. En dat is voor zijn ex-partner Caroline, haar kinderen en hun zoon Noah reden om uit de school te klappen. Hof maakte zich volgens hen jarenlang schuldig aan ernstig huiselijk geweld.

Caroline vertelt onder andere dat Hof haar in haar gezicht en buik trapte terwijl ze zwanger was van Noah en hete koffie over haar dochter Nathalie gooide. In 2012 werd Hof veroordeeld tot een taakstraf en een boete voor de fysieke mishandeling van Carolines zoon Christiaan.

Het artikel maakt veel los. Op sociale media spreken onbekende en bekende Nederlanders hun afschuw uit. Hof lijkt op zijn beurt niet van plan om de boezem in eigen hand te steken. In het artikel ontkent hij de aantijgingen en dat deed hij gisteravond bij RTL Boulevard nogmaals.

‘Iedereen kan zien dat ik goed bezig ben’

„Zij hebben nooit geloofd in wat ik doe. Ik zou zeggen: neem een ijsbad en ga eens ademhalingsoefeningen doen”, zegt Hof in een reactie op de beschuldigingen. „Iedereen kan zien op het internet dat ik elke dag gewoon goed bezig ben in de wereld en dat ik miljoenen mensen bereik overal in de wereld. Dat gaat alleen nog maar groeien.”

Volgens hem konden de spanningen tussen hem en Caroline soms hoog oplopen, maar het zo „fysiek eenzijdig neerzetten is een leugen”. „Het boterde niet qua geld. En door geldgebrek kregen we spanningen. En die spanningen leidden tot discussies. Ik ben door haar begonnen met drinken. Wat zij daar neerzetten, dat zijn verzonnen, bekonkelde verhalen met elkaar. Het is jaloezie, bitterheid en afgunst.”

