Serie in de maak over Ice-man Wim Hof met grote Hollywood-sterren: ‘Van Justin Bieber tot Leonardo DiCaprio’

Ice-man Wim Hof beklom de Mount Everest in korte broek en rende een marathon in Namibië zonder een druppel water. En zo brak hij nog 21 wereldrecords. Zijn ademhalingstechnieken en ijsbaden zijn inmiddels wereldwijd bekend. Zó bekend, dat zijn leven wordt verfilmd en de BBC ook een 12-delige serie over hem maakt. Daarvoor traint hij beroemdheden als Justin Bieber en Leonardo DiCaprio. Gisteravond vertelde Hof in de studio bij Beau, in korte broek, over zijn „verovering van de wereld”.

Wim Hof is het levende bewijs dat je pijn kunt uitschakelen en ademhaling het geheime wapen is. Zijn mantra iedere ochtend: „Ben ik gelukkig, sterk en gezond? Ben je dat niet? Adem dan, motherfucker.” Zijn boeken over de Wim Hof-methode zijn in tientallen talen uitgebracht en er is een Hollywood-film over hem in de maak. Ook de BBC legt het ijs-fenomeen vast in een twaalfdelige serie, waar wereldberoemde gasten de Hof-methode trainen.



The cold is merciless but righteous ❄️ pic.twitter.com/ll8jMjllfv — Wim Hof (@Iceman_Hof) December 6, 2021



Als Wim Hof zo bestand is tegen extreme kou, waarom heeft hij dan een trui aan in een warme studio? #beau — Harm Portijk (@HarmPortijk) December 7, 2021

Ice-man Wim Hof ontvangt Hollywood-sterren

Ook in de studio van Beau zit Hof in een korte broek. Waar aan het begin van de opkomst van Hof niet iedereen zijn methodes kon volgen, wordt zijn ademhalingstheorie nu wereldwijd omarmd. Wat we van de serie van de BBC kunnen verwachten? „Ik daag acht beroemdheden uit, waardoor ze een dieper contact met hun eigen fysiologie, geestelijk en lichamelijk, krijgen. Het zijn mensen met ziektes. Chronische ziektes, burn-outs, depressies. Dat soort beroemdheden heeft veel geld, faam en macht. Maar dat zegt nog niet of je de macht hebt over je eigen lichaam.”

Hof garandeert dat mensen die al jarenlang medicijnen slikken of therapieën volgen door zijn methode verlost worden. De namen die bij Hof in de serie langskomen zijn niet de minsten. Grote artiesten en acteurs zelfs. „Justin Bieber, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, David Beckham, het is eigenlijk allemaal geheim”, zegt Hof. „Nu niet meer”, lacht Beau van Erven Dorens. „Het is een Nederlandse talkshow, hier kan ik nog even wat zeggen.”



Wat een welsprekende man, die Wim Hof. #Beau — Theo 💬 (@TeyTeyTheo) December 7, 2021

Leonardo DiCaprio en Justin Bieber in een ijsbad

De Ice-man vertelt dat mensen met veel geld en macht vaak bij hem terechtkomen voor een betere gezondheid. Iedereen kan volgens hem kou trotseren. Zijn oudste deelnemer is honderd jaar oud. Hij legt uit dat we als mens constant kou en warmte temperen. „Met kleding, verwarming of airconditioning.” Daardoor werkt ons lichaam volgens Hof niet optimaal en gaat dat ten koste van ons hart, dat harder moet werken. En nog veel meer lichamelijke klachten zijn daar aan verbonden. Van Erven Dorens concludeert: „We verwennen ons lichaam te veel, we zijn lui geworden.” De Wim Hof-techniek valt en staat met ademhaling. „We zitten te hoog in onze ademhaling.” Wat volgens de Ice-man ook weer invloed heeft op het immuunsysteem.



Als ik snachts m'n bed uit moet om te plassen en ik bevries op het toilet ben ik dan niet gewoon in het trainen met de #wimhof methode? pic.twitter.com/vjq6o8tBnM — Noes1975 (@noes1975) December 8, 2021

De film over Wim Hof, met in de hoofdrol acteur Joseph Fiennes, is inmiddels in de maak. Fiennes komt regelmatig bij Hof langs, ook om te trainen. „Het is mijn levensverhaal. Al dat drama heb ik beleefd.” Volgens Hof zal de film mensen „boos de bioscoop uit laten lopen”.

Wim Hof-methode tegen coronavirus

Tot slot leg Hof uit dat in deze tijd, van een „onzichtbare vijand”, de mankementen van de huidige maatschappij laat zien. Metro schreef eerder over ijszwemmen, dat sinds de coronacrisis populairder lijkt te zijn. „We hebben een virus en we weten niet meer wat we moeten doen. Met al onze luxe, met al onze technologie. Ik laat zien dat je daar wel degelijk iets tegen kunt doen.”

Wil je de hele uitzending van Beau bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.