Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Supermarkten liggen vol met ‘Franse pain’, maar wat maakt brood Frans?

Pain Boulogne, pain Triomph, pain Levain of pain de Campagne. Supermarkten liggen vol met ‘Franse’ broden. Maar wat maakt deze broden Frans en andere niet? De Keuringsdienst van Waarde zocht het uit.

Om uit te zoeken wat brood eigenlijk ‘Frans’ maakt, nemen de makers van de Keuringsdienst van Waarde de proef op de som. Ze reizen af naar Frankrijk mét de ‘Franse’ broden uit Nederland. Naar de plaats Boulogne-sur-Mer om precies te zijn. Want als ze ergens moeten weten wat ‘pain Boulogne’ precies is, dan is het daar wel.

Wat blijkt? Het bruine brood dat we in Nederland pain Boulogne noemen, kennen ze daar helemaal niet. Sterker nog: brood uit Boulogne is wit. „Eten jullie dit? Dan word je niet oud”, reageert een voorbijganger. „Dit is niet goed voor je. En het is slap.” Ook van pain Triomph, pain Bastille of pain Batard hebben de Fransen nog nooit gehoord.

Brood volgens Frans recept

Maar wat maakt de Franse pain dan zo speciaal dat we in Nederland broden Franse namen zijn gaan geven? „Frans brood heeft veel smaak van zichzelf. Je kunt het los eten of bij een maaltijd. Het heeft een volle smaak en is erg puur”, legt bakker Issa Niemeijer uit. In zijn eigen bakkerij bakt hij dagelijks brood volgens Frans recept. Dat doet hij met het zogenoemde T65 tarwebloem.

Deze bloemsoort bevat meer vezels dan het Nederlandse witte meel en zorgt voor veel smaak. Bovendien worden authentieke Franse broden met slechts vier ingrediënten gemaakt: water, meel, desem en zout. Maar ‘pain’ uit de supermarkt blijkt veel meer ingrediënten te bevatten. Zo bevat een pain Boulogne onder andere volkoren tarwemeel, water, volkoren moutmeel, bakkersgist en boekweitgrut. Het Franse T65 bloem is op deze ingrediëntenlijst nergens te bekennen.

Langere rijstijd

En ook het bereidingsproces blijkt af te wijken van de authentieke Franse manier. Volgens Niemijer heeft Franse pain namelijk een veel langere rijstijd. „Dat lange rijzen zorgt ervoor dat je het deeg minder hoeft te kneden, waardoor je meer smaak behoudt”, legt hij uit.

In Nederland hebben we volgens volgens bakker Renen Le Houerff minder geduld. „Al die extra ingrediënten voegen ze toe om het proces van deeg tot brood sneller te laten verlopen. Omdat het brood korter rijst, voegen ze allerlei ingrediënten toe om het brood smaak te geven en te conserveren.”

Vooral een marketingtruc

Kortom: al die verschillende soorten pain in de supermarkt hebben niets met authentieke Franse pain te maken. „Het is voornamelijk marketing om brood te associëren met het Franse erfgoed, zodat de consument denkt: Boulogne, dat is Frans, dat is lekker”, zegt Thibaut Salomé van de regionale bakkersfederatie.

De hele aflevering van Keuringsdienst van Waarde kijk je terug via NPO Start.

Reacties