Hoeveel invloed een huisdier op het baasje heeft en nog veel meer dierendag-weetjes

De hond gaat steeds meer op z’n baas lijken, hoor je zo vaak (en stiekem kijken we natuurlijk of dat ook echt zo is). Maar heeft een huisdier ook echt invloed op het baasje? Goed nieuws: dat is onderzocht op deze Dierendag.

Want Dierendag is het vandaag. Tijd om je hond, kat, cavia of parkiet even extra in de watten te leggen. Tijdens de week richting Dierendag verschijnen er tal van persberichten over het huisdier in Metro‘s mailbox. We zetten op deze feestelijke dag daarom een aantal uitkomsten van onderzoekjes op een rij. En oh ja, er is ook een speciaal restaurant waar je met je hond te gast kunt zijn. Om samen te genieten van… dezelfde maaltijd (zie kader).

Wist je trouwens dat er ook Nederlanders zijn die een varken of naaktslak als huisdier hebben?

Invloed huisdier op onze mentale gezondheid

Of het daadwerkelijk zo is, is een tweede. Maar in ieder geval gelooft 90 procent van de Nederlandse eigenaren van een huisdier dat onze trouwe viervoeters en miauwers een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid. Dat ziet Figo, een bedrijf in huisdierverzekeringen, na een onderzoek. Wat dat oplevert? Het geloof zorgt bij 83 procent van de hondeneigenaren en 86 procent van de katteneigenaren voor een positief effect op hun dagelijkse stemming.

Drie op de vier hondenbaasjes voelen zich minder eenzaam sinds zij een huisdier hebben. Een meerderheid van de baasjes geeft aan dat hun pluizige metgezel hun steun en toeverlaat is. Het gaat dan natuurlijk vooral om moeilijkere periodes. Mensen die lijden aan een psychische aandoening zeggen dat de onvoorwaardelijke band met hun huisdier een positieve impact heeft op hun eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Je hond op social media

Online dierenwinkel Zooplus gooit het op deze Dierendag over een andere boeg. Daar bedacht men: wat is eigenlijk het populairste ras op sociale media als het om honden gaat? De hashtags op Instagram en TikTok werden doorgenomen en bij elkaar opgeteld. „Of je nu kiest voor de vriendelijkheid van een golden retriever, de slimheid van een bordercollie, de avontuurlijke geest van een husky of de elegantie van een poedel”, stelt de digitale dierenzaak, „één ding is zeker: elk van deze hondenrassen heeft zijn eigen charme”. Dit is de top 5 ‘populaire huisdieren op social media’ geworden:

Golden retriever – 42,3 miljoen hashtags Bordercollie – 33 miljoen hashtags Husky – 28,3 miljoen hashtags Mopshond – 27,3 miljoen hashtags Poedel – 25,9 miljoen hashtags

Soms is je huisdier niet je beste maatje

Je kunt je huisdier op Dierendag nog zo in de watten leggen, het is niet elke dag feest. Van bank tot servies, huisdieren veroorzaken bij bijna één op de vijf (18) procent van de Nederlanders weleens schade. 34 procent van de eigenaren zou zo een-twee-drie niet weten of hun verzekering die schade dekt. Verzekeraar Allianz Direct kwam tot dat percentage en stelt: „Zo’n beestje kan flink wat kattenkwaad uithalen.”

Ondanks dat veel mensen weleens schade hebben ondervonden door hun furry friend, zegt slechts een op de drie Nederlanders (35 procent ) dat zij zijn verzekerd voor schade door een huisdier; 34 procent weet dus niet of dat het geval is. Maar 7 procent van de Nederlanders zegt dat zij ooit een claim hebben ingediend voor schade veroorzaakt door hun huisdier. Daarnaast vroeg Allianz Direct in een onderzoek welke verzekering Nederlanders nodig denken te hebben voor schade veroorzaakt door een hond, kat of ander dier. Bijna de helft denkt dat hiervoor een inboedelverzekering nodig is, een derde antwoordt een aansprakelijkheidsverzekering en 15 procent gelooft dat een huisdierverzekering deze kosten dekt.

Het antwoord

Het antwoord over het dekken van schade is zo gemakkelijk nog niet. Nayla van Nieuwenhuizen van de verzekeraar: „Wanneer een huisdier schade veroorzaakt aan het bezit van anderen, kun je deze schade meestal melden wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Als het huisdier van een ander bij jou schade veroorzaakt, valt dit vaak ook binnen je inboedelverzekering. Maar wanneer jouw viervoeter schade veroorzaakt aan je eigen bezit, zoals je interieur, is het een ander verhaal. De aansprakelijkheidsverzekering dekt dit niet, en huisdieren zijn vaak uitgesloten bij de inboedelverzekering. Een huisdierverzekering wordt doorgaans afgesloten voor het geval er onverwachte medische kosten zijn voor je huisdier. Vaak wordt dit soort schade alleen vergoedt bij sommige aanbieders wanneer je voor een all-risk dekking kiest.”

🐩 Met je huisdier naar het restaurant Iets luchtigers dan verzekeren op Dierendag: je kunt vandaag (en ook morgen) met je hond naar een pop-up restaurant in Amsterdam. Diervoedingmerk Butternutbox heeft bij het Zonnehuis (Amsterdam-Noord) een tijdelijk restaurant waar zowel jij als ‘Fikkie’ terecht kunt. Het meest bijzondere: jullie eten wat de pot schaft. En dat is… dezelfde maaltijd. Het gaat dan om een geheel verzorgd diner van chef Graeme. Metro heeft geen redactiehond, dus we horen graag hoe het was.

Je huisdier en dating…

Tot slot, omdat het toch de dag van de (dieren)liefde is: kan je huisdier je matches op een datingsite beïnvloeden? Ja! Huisdieren kunnen je helpen om de liefde te vinden, ziet Bumble in data van de datingapp. De data laten zien dat het tonen van je liefde voor dieren in je profiel, met name via dierenbadges, je kansen op een match aanzienlijk kan vergroten: „Of je nu een hondenbezitter of een kattenliefhebber bent, je huisdier kan weleens de sleutel zijn tot het ontketenen van een romantische connectie.” Honden, katten en konijnen werken volgens Bumble het beste.

En waarom dit toch allemaal zo is? Daarop geeft het onderzoek op deze Dierendag ook antwoord: „Het delen van een liefde voor dieren creëert niet alleen een gemeenschappelijke basis, maar onthult ook waarden zoals empathie, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid – eigenschappen die vaak belangrijk zijn in relaties.”

Doe er je voordeel allemaal mee. Fijne dierendag!

