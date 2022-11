Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoon Glennis Grace krijgt taakstraf van 120 uur en anti-agressietraining

De 16-jarige zoon van Glennis Grace is vandaag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor het geweld in een Amsterdamse supermarkt in februari dit jaar. Daarnaast legt de kinderrechter hem een leerstraf op van 35 uur in de vorm van een training agressiecontrole, zoals ook door het Openbaar Ministerie was geëist.

Verder krijgt de 16-jarige Anthony een contactverbod opgelegd met de mishandelde supermarktmedewerkers en een locatieverbod bij de supermarkt in de Jordaan.

Heftige dreigementen door zoon Glennis Grace

De zoon van Glennis Grace ging op zaterdagavond 12 februari boodschappen doen voor zijn moeder, die in het echt Glenda Batta heet. In de supermarkt rookte hij naar verluidt een elektronische sigaret. Toen hij daar door het personeel op werd aangesproken en naar buiten werd geleid, verzette hij zich hevig. Meermaals liep hij de winkel weer in en gooide hij met winkelmandjes, blijkt uit bewakingsbeelden. Op het moment dat hij richting uitgang werd geduwd, raakte hij uit balans en kwam hij ten val, waarbij hij een schaafwond opliep. Daarna sloeg hij tweemaal een medewerker.

In de strafzaak van zijn moeder kwam al naar voren dat de zoon van de zangeres die avond zou hebben geroepen: „Je weet niet wie ik ben, je weet niet met wie je te maken hebt.” Ook dreigde hij: „Ik kom met meer mensen terug. Jullie krijgen allemaal twee kogels door je kop” en „als ik terug ben, sla ik je in elkaar”.

Bebloed gezicht

Hij kwam thuis met een bebloed gezicht en loog volgens de kinderrechter tegen zijn moeder dat hij was mishandeld door supermarktmedewerkers. Zijn moeder Glennis Grace besloot daarop verhaal te gaan halen.

Drie supermarktmedewerkers werden getrapt en geslagen door een groep van vijf volwassenen en de twee minderjarigen. De zoon van de zangeres heeft volgens de rechtbank geduwd, geslagen met de vuist en getrapt. De rechtbank veroordeelde Batta woensdag tot een taakstraf van tweehonderd uur. Ze was volgens de rechtbank de initiator van het geweldsincident, maar werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. Vier volwassen medeverdachten in de zaak werden woensdag veroordeeld tot taakstraffen van vijftig tot tweehonderd uur.