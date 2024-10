Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Van der Plas is teveel in zichzelf gaan geloven’, meent Johan Derksen die zelf op BBB stemde

Caroline van der Plas krijgt hoogmoedswaanzin, zegt Johan Derksen over de BBB-leider. De reden: ze wil Amsterdam gaan redden. Daar is de televisiemaker – die eerder zelf op de BoerenBurgerBeweging stemde – totaal niet over te spreken.

In een uitgebreid Telegraaf-interview zegt Van der Plas graag in de Amsterdamse gemeenteraad te willen met haar partij. Want „het dorpsgevoel moet terug in Amsterdam”. Ook houdt ze al rekening met de aanstelling van wethouders.

‘BBB moet zich richten op het platteland’

Derksen legt in Vandaag Inside uit dat inwoners van onze hoofdstad niks voelen voor het plan. „Als ik Amsterdammer ben en dat lees, dan denk ik: wat wil die ‘boerentrien’ in Amsterdam?” De reden dat de partij niet in de stad past: „In Amsterdam is er niemand met een weiland die last van stikstof heeft. Zij moet zich op het platteland richten.”

Hij las gisterochtend het interview met grote verbazing. „Hebben ze geen voorlichter die haar afraad om dit soort interviews te geven? Als persoon mag hij de politica wel. „Het is een schat van een vrouw. Maar ik heb nog nooit enige politieke visie bij haar kunnen ontdekken.”

‘Van der Plas is in zichzelf gaan geloven’

In 2021 kwam BBB voor het eerst in beeld. Toen deden ze mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, waar ze één zetel haalde. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 behaalde ze in alle provincies de meeste stemmen. Ook Derksen kleurde het vakje van BBB rood. Waarom? „Omdat Nederland zo klaar was met het politieke circus.” Daarna is het snel achteruit gegaan, legt hij uit. „Ze is in zichzelf gaan geloven. En dat is gevaarlijk.”

Van der Plas erkent zelf in de krant dat de stad een vreemde eend in de bijt is. „Dat is echt wel een uitzondering. Maar het is wel belangrijk voor ons. Ook voor de symboliek.” Ze verwacht niet perse dat de zogenoemde ‘havermelkelite’ op haar gaan stemmen. „Ik heb niks tegen havermelk hoor. Maar wel tegen dat opleggen, recepties zonder vlees. Dat is een linkse, stadse gedachtegang.”

Haar doelgroep: de rasechte Amsterdammer. „Ik denk dat de oorsprong en ziel van het dorpsgevoel hier nog wel ligt. De Jordaan was een plek waar mensen naar elkaar uitkeken en voor elkaar zorgden.”

