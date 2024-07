Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Opslagruimte’ bh Caroline van der Plas zorgt voor hilariteit aan Oranjezomer-tafel: ‘Tovert er een eitje uit’

De ‘opslagruimte’ in de bh van Caroline van der Plas kwam gisteravond ter sprake bij De Oranjezomer. Want de BBB’er bewaart van alles in haar borstenhouder. En dat zorgt voor de nodige hilariteit aan tafel.

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt eerst Oranjezomer-gast Noa Vahle of zij weleens iets in haar bh stopt. Maar het is mede-gast Gregory Sedoc die daar bloedserieus op antwoordt, wat al op de lachspieren werkt. „Ik vroeg het aan Noa, jij hebt toch geen bh”, aldus Hendriks, die moet lachen.

Caroline van der Plas haalt ei uit haar bh

BBB’er Caroline van der Plas vertelde namelijk eerder in een interview met het AD dat ze van alles in haar bh stopt. En dat blijkt voer voor grappen aan De Oranjezomer-tafel. Volgens Rutger Castricum haalde Van der Plas ooit een magnetron, koelkast, frituurpan en Mora-kipsaté uit haar decolleté.

Van der Plas bewaart kennelijk van alles in haar borstenhouder. Sigaretten, pepermuntjes en zelfs af en toe een ei. Een ei? Volgens tafelgast Raymon Mens typisch Caroline. „Zo van: ‘Ik ben die dame uit het Oosten en doe dingen op mijn manier. En ik heb soms in de namiddag nog een beetje trek en dan tover ik er zo een eitje uit'”, aldus Mens. Hij kan het wel waarderen.

Hier kijk je het fragment terug:

Hilariteit in De Oranjezomer

Castricum en Jack van Gelder vinden het ook wel een beetje vies. Mens ziet geen problemen. „Er zit toch een schilletje om het eitje. Je haalt hem eruit en dan ga je pellen.”

Daarna schetst Castricum, op ietwat vunzige wijze, wat er met dat ei tussen de borsten van Van der Plas gebeurt. „Als het nou een plakje worst is, is het goor”, concludeert Mens. Het hele scenario maakt de De Oranjezomer-studio in ieder geval aan het lachen.

