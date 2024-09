Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

BBB-leider Caroline van der Plas onder vuur: ‘Ongelooflijk hoe strategische stemmers bij de neus zijn genomen’

BBB-leider Caroline van der Plas dreigt de politiek te verlaten als de veestapel gedwongen moet krimpen. Dat maakte zij vandaag kenbaar tegenover de pers. Haar uitspraken leiden tot pittige reacties op social media. Politici en opiniemakers spreken zich uit met felle bewoordingen.

Van der Plas dreigt met opstappen als de veestapel op termijn gedwongen moet krimpen. Dat zei de BBB-voorvrouw na het uitlekken van controversiële mestmaatregelen. Ze zei: „Als er gedwongen krimp is, dan ben ik weg. Daar kan ik niet mee leven.” Ze zegt dan ‘andere dingen te gaan doen’ die goed zijn voor de boerensector.

Het mes in de veestapel

De Telegraaf maakte vandaag bekend dat het mes zou worden gezet in de melkveestapel, maar ook dat varkens- en kippenboeren hun veestapel fors moeten verkleinen. Landbouwminister Femke Wiersma van BBB komt morgen namelijk met een ingrijpend voorstel, waar de hele agrarische sector het nodige van zal merken, volgens Haagse bronnen. Het plan houdt in dat dierrechten worden afgeroomd bij de verkoop van bedrijven buiten de familie. Daardoor zou de veestapel vanzelf kleiner worden.

Voor Van der Plas is van belang dat de komende jaren er geen ‘gedwongen krimp’ wordt toegepast, maar dat boeren vrijwillig kunnen stoppen. Ze zei tijdens de persconferentie dat ze ‘baalt’ van de pijnlijke maatregelen waar de agrarische sector mee wordt geconfronteerd, maar snapt ook dat er ‘iets moet gebeuren, omdat Brussel mogelijk ingrijpt’. Ze wilde niet zeggen hoe het nu verder moet met haar partij, mocht zij vertrekken. Ze wil eerst de brief van Van Wiersma afwachten voor ze er meer over zegt.

Boerenorganisaties ontstemd over plannen

Boerenorganisaties reageerden ontstemd. Een aantal van hen dreigt met juridische stappen tegen het aangekondigde beleid. Boerenorganisatie LTO verwijst naar een mestplan dat eerder is aangeboden aan de voorganger van Wiersma, Adema. De organisatie Producenten Organisatie Varkenshouderij zegt ‘zwaar teleurgesteld’ te zijn in de afroming van varkensrechten. De sector is al sterk gekrompen en gaat nog verder krimpen, doordat veel varkenshouders de beëindigingsregel hebben ondertekend.

Reacties op Van der Plas

Ook op X zijn er felle reacties. „Wat een uitzonderlijk vreselijk en verraderlijk mens moet je zijn als je eerst de grote hoop van de boeren uit gaat hangen en je steekt die mensen daarna ‘een mes in de rug’”, schrijft dichter, columnist en schrijver Jan Bennink.

„Om te voorkomen dat Brussel onze boeren gaat dwingen om te krimpen, gaat dit kabinet nu onze boeren dwingen om ‘vrijwillig te krimpen’. Snapt u het nog?”, vraagt Thierry Baudet zich op X af. „Ongelooflijk hoe de strategische stemmers bij de neus zijn genomen. Kartel will be kartel. Het bestaande beleid gaat gewoon door, alleen de poppetjes veranderen. Verder niets.”

Esther Ouwehand, fractievoorzitter bij Partij van de Dieren, is sceptisch. „Eerst zien, dan geloven. Neemt Wiersma plan Adema over? (Let op: dat moest al aangescherpt!) Maar niemand kan eromheen dat de bizarre hoeveelheid mest komt van bizarre aantallen gefokte dieren. Zonder krimp geen oplossing van clustercrisis mest/natuur/water/woon/klimaat/gezondheid.”

Reacties