Zoveel dragen Nederlanders per inkomen bij aan de basiszorg in Nederland

Er zit nogal een verschil tussen hoeveel mensen met een verschillend inkomen bijdragen aan zorg uit het basispakket. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert namelijk dat vooral mensen met een middeninkomen de lasten dragen. De rijken van Nederland? Die betalen een stuk minder.

Het bureau deed onderzoek naar wat het inkomenssolidariteit noemt, dus het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten voor de Zorgverzekeringswet dragen, zodat ook mensen met de laagste inkomens goede zorg kunnen krijgen.

Maar dat principe blijkt in de praktijk niet te gelden. De rijkste huishoudens betalen gemiddeld iets meer dan 10.000 euro per jaar voor het basispakket van de zorg. Een deel daarvan komt van premies voor de zorgverzekering, een ander deel van belastingen. Van dat geld kan de zorg uit het basispakket in stand worden gehouden.

Bijdrage aan basiszorg in Nederland per inkomen

Maar wat dragen mensen met een ander inkomen nou bij aan de basiszorg in Nederland? Voor de hoogste inkomens, zoals we net schetsten, komt de bijdrage neer op 6,6 procent van het inkomen. Bij de top van de top gaat het om minder dan 4 procent.

De armste gezinnen in Nederland betalen zo’n 2449 euro per jaar voor het basispakket aan zorg, bijna 10 procent van hun inkomen. Verdien je net meer dan minimumloon? Dan sta je 10,5 procent van je inkomen af voor de basiszorg in Nederland. Alles bij elkaar dragen de middeninkomens ongeveer 9,7 procent van hun inkomen af aan zorg dat in het basispakket zit.

Qua bedrag staan de hoogste inkomens – logischerwijs – meer af, maar procentueel is dat een heel ander verhaal. En hoeveel je procentueel afstaat, is het effect dat het heeft op je eigen portemonnee. Maar er is een reden dat de hoogste inkomens relatie weinig bijdragen, namelijk omdat er een grens zit aan de afdracht die van het inkomen afhangt. Dat betekent dat mensen die meer verdienen dan 71.628 euro per jaar, hetzelfde maximumbedrag zitten. Dat geldt dus ook voor mensen die miljoenen per jaar verdienen en zo procentueel een klein deel van het inkomen moeten afstaan.

Grotere verschillen

Volgens het CPB zijn de verschillen tussen de inkomensgroepen groter dan voor de huidige Zorgverzekeringswet in 2006 werd ingevoerd. De verschillen zijn ook groter dan in andere Europese landen.

Het CPB keek ook naar de premies voor mensen met en zonder gezondheidsrisico’s. Mensen met lage zorgkosten, die waarschijnlijk weinig gebruikmaken van zorg, dragen naar verhouding meer bij dan mensen met een hoger risico. Op dat gebied is er dus wel veel solidariteit, aldus de onderzoekers.

