Mark Rutte reageert op overwinning BBB: ‘Signaal van de kiezer’

Je kunt het haast niet gemist hebben. De BoerBurgerBeweging (BBB) behaalde een grote overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen. Premier Mark Rutte reageert vandaag op de monsterzege in zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad.

„Een onmiskenbaar signaal van de kiezer”, noemt Rutte het. Een signaal waar Den Haag, en dus ook het kabinet, iets mee moet doen, volgens hem. „Het is natuurlijk te vroeg om te zeggen hoe precies de uitkomst van de verkiezingen vorm krijgt in het beleid.”

De coalities en colleges van Gedeputeerde Staten in de provincies moeten nog vorm krijgen. Maar volgens Rutte is het „logisch” dat de BBB daarin, als grootste partij in iedere provincie, een „leidende rol” zal spelen.

Een van de beleidsplannen waar BBB zich tegen verzet is het harde stikstofbeleid van het kabinet. Met als doel de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Of Rutte dat doel iets los kan laten, sprak hij niet uit. Hij verwees naar het stikstofrapport van Johan Remke, waarin gesproken werd van tussentijdse evaluaties. Waardoor de deadline van 2030 niet meer helemaal waterdicht is.

Ook Hugo de Jonge reageert op winst BoerBurgerBeweging

Tegelijkertijd sprak minister Hugo de Jonge (Wonen) zich ook vandaag uit over de verkiezingswinst van BBB. De minister wil honderdduizenden woningen bijbouwen, maar denkt niet dat de winst van BBB dat in de weg staat. Daar valt volgens hem best over te praten. Dat denkt hij overigens ook over het stikstofbeleid, waar BBB zich tegen keert. Stikstofregels zijn bovendien bij lang niet alle bouwprojecten een probleem, aldus de minister.

„Je kunt ook niet zeggen: de kiezer heeft gesproken, dank u wel, maar we gaan ongeveer verder waar we gebleven waren”, zegt De Jonge. Daarin moeten de thema’s van BBB, betreft het stikstofbeleid en het perspectief voor de landbouw, ook worden meegewogen.

Stikstofbeleid en bouwplannen

BBB is in alle provincies geëindigd als grootste partij, waardoor de kans groot is dat de boerenpartij in de provinciebesturen belandt. Bij de uitvoering van het stikstofbeleid van het kabinet is een grote rol weggelegd voor de provincies.

De Jonge is verantwoordelijk voor het bouwen van 900.000 huizen tot 2030. Een van de hindernissen is het stikstofbeleid: op veel plekken in het land kan niet gebouwd worden omdat hier te veel stikstof wordt uitgestoten. Eind vorig jaar trok de Raad van State een streep door kabinetsbeleid om de tijdelijke uitstoot van stikstof van bouwprojecten toe te staan in gebieden waar de uitstoot reeds te hoog is.