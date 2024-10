Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frits Wester over plannen asielzoekers: ‘Porsche kopen en het dan nog aan je vrouw moeten uitleggen’

De kwestie ‘asielzoekers in Nederland’ is, als het om het kabinet gaat, nog steeds een heet hangijzer. Of koud, nog voordat het warm was. Politiek verslaggever Frits Wester maakte er in Humberto gisteravond een heel verhaal met vergelijkingen van.

„Opnieuw verbazing en rumoer in Den Haag over het PVV-idee van een terugkeercentrum in Uganda”, zei presentator Humberto Tan gisteravond in zijn talkshow. „Minister Klever zou daar met de minister van Buitenlandse Zaken hebben gesproken. Maar hij zei ‘Mwah nee, weet ik helemaal niks van.'” Reinette Klever ontkent dat overigens, maar het was over de afgelopen weken ‘kabinet deel zoveel’ in onduidelijkheid over plannen en beleid rond asielzoekers.

Asielzoekers naar Uganda

Minister Jeje Odongo ontkent dus met Klever te hebben gesproken over asielzoekers uit Nederland die in Uganda zouden moeten worden opgevangen. De Afrikaanse politicus heeft het, in zijn herinnering, over andere asielzoekers gehad. Tegen Bureau Buitenland op NPO Radio 1: „We hebben alleen gesproken over Nederlandse steun aan vluchtelingen die al in Uganda zijn.”

Aan tafel bij Humberto zit Frits Weters, politiek verslaggever van RTL. Hij: „Ik had vandaag zoiets van ‘wat nóu weer?’ Ik schreef een berichtje in de app-groep met collega’s met ‘het moet toch niet gekker worden’. En dat is natuurlijk wel zo.”

‘Asielzoekers zijn een probleem’

Frits Wester neemt even stevig het woord over het beleid rond asielzoekers: „De beperkingen van de asielinstroom, daar willen de meeste partijen in de Tweede Kamer echt iets aan doen. Europees sowieso ook, het is een probleem. Mensen ervaren het als een probleem, het is een probleem. Dan gaat het over het hoofdlijnenakkoord, waarin staat: we roepen een crisis uit en dan kunnen we er een noodwetgeving aan koppelen. Juridisch lijkt dat een doodlopende weg. Juristen zeggen: ‘Dat moet je zo niet doen, je strandt bij de Raad van State.’ Nou, daar kun je nog overheen springen. Uiteindelijk kom je in de Eerste Kamer en die zegt: gaan we niet doen.”

Ik schreef een berichtje in de app-groep met collega’s met ‘het moet toch niet gekker worden’.

Maar hoe dan verder met de asielzoekers? Frits Wester: „Geert Wilders heeft gezegd: ‘We blijven dit traject toch volgen.’ Hij speculeert eigenlijk publiekelijk ook over een kabinetscrisis. Faber (Marjolein, minster van Asiel en Migratie, red.). wil dat doorzetten. Alleen, zij moet met een dragende motivering komen. Er is wel een besluit, maar nog geen argument daaronder. Dat lukt nog steeds niet. Het zou er wel zijn, maar toen weer niet.”

‘Als je een nieuwe auto moet hebben, ga je nadenken’

„Kijk, er is een probleem en ze hebben een besluit genomen, maar nog geen argumenten voor dat besluit. Het is een beetje alsof jij opeens een nieuwe auto moet hebben. Dan ga je nadenken van ‘wat doe ik eigenlijk met die auto?’ Moet ik daar kinderen in vervoeren, een hond, een half voetbalelftal? Ga ik op vakantie, of rijd ik er alleen mee in m’n eentje door de stad? Dan kies je daar een auto bij en neem je een besluit. Maar wat heeft dit kabinet nou eigenlijk gedaan, deze coalitie? Er is een probleem: ik heb geen auto meer. En dan koop je een Porsche, lekker stoer. En dan rijd je naar huis en denk je: ‘Ik moet mijn vrouw even uitleggen waarom ik die Porsche gekocht heb.’ Want welke argumenten heb ik hierbij? Dat is in feite het traject waar het kabinet in zit en waar ze nog steeds niet uitkomen.”

Je kunt Humberto terugkijken via Videoland.

Reacties