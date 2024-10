Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer fillers en botox, maar ook ontstekingen, knobbels en afgesloten bloedvaten

Steeds meer mensen laten zich behandelen met fillers of botox. Tussen 2019 en 2022 steeg het gebruik van fillers met 80 procent en het aantal behandelingen met botox verdubbelde. Er is echter (of daardoor) ook meer ellende.

De gestegen aantallen behandelingen zijn vandaag gemeld door het Erasmus MC Rotterdam. Het ziekenhuis verrichtte onderzoek.

Meer dan een half miljoen keer botox per jaar

In 2019 lieten bijna 250.000 mensen zich behandelen met botox. In 2022 waren dat er ruim 550.000. Het inspuiten van fillers deden in 2019 ruim 162.000 mensen, in 2022 waren dat er 294.000.

Met name bij vrouwen zijn de cosmetische ingrepen populair, maar ook bij mannen neemt het aantal behandelingen toe. Volgens onderzoeker en cosmetisch arts Tom Decates gebruikt 1 op de 29 vrouwen van 18 tot 70 jaar botox, en 1 op de 35 vrouwen fillers.

Honderden keer ook complicaties (en nu wachtlijsten)

Door de toename van de cosmetische behandelingen stijgen ook de complicaties. Bij het Erasmus MC werden er tussen 2019 en 2022 elk jaar zo’n 350 patiënten behandeld na het inspuiten van fillers. Denk aan knobbels, ontstekingen of een afsluiting van een bloedvat. „Dat betekent niet dat het aantal complicaties gelijk is gebleven”, zegt Decates. „We hebben beperkte capaciteit. Er staan niet meer gespecialiseerde artsen tot onze beschikking om de afdeling te bemensen. De wachtlijst is gegroeid tot drie tot zes maanden wachttijd.”

Het werkelijke aantal ernstige complicaties na fillerbehandelingen zou rond de duizend gevallen per jaar liggen, zo schatten de onderzoekers. Ze benadrukken dat het gebruik van fillers veilig is, maar dat mensen goed moeten nadenken over de ingreep. „En als ze vol overtuiging voor fillers kiezen, doen ze er verstandig aan ze te laten zetten door een erkende arts die daarvoor de juiste opleiding heeft gehad.”

Heftige documentaire over botox bij Miss Nederland

Voor wie eens wil weten hoe zeer cosmetische ingrepen kunnen misgaan, doet er goed aan de documentaire Misslukt te kijken. Hij is nog te zien op NPO Start. De docu (ondertitel: Als uiterlijk een obsessie is) gaat over de openhartige Stephanie Tency, Miss Universe Nederland in 2012. Stephanie raakte verslaafd aan cosmetische ingrepen en dat had dramatische gevolgen.

Stephanie hoopte met de film dat zij de jeugd kan behoeden voor de verslaving die zij doormaakte. Want verslaafd was ze: „Je ziet op een gegeven moment niet meer hoe ver je al bent.”

