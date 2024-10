Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VVD-leider Yeşilgöz noemt pro-Palestina demonstraties op 7 oktober smakeloos: ‘Bekijk jezelf eens in de spiegel

De pro-Palestijnse demonstraties op treinstations morgen zijn volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz antisemitisch. In het programma WNL Op Zondag noemt ze geplande demonstraties ‘smakeloos en echt verschrikkelijk’. „Bekijk jezelf eens in de spiegel.” Op zestien stations in Nederland worden morgen sit-ins gehouden.

Morgen is het een jaar geleden dat terreurorganisatie Hamas een aanslag pleegde in Israël waarbij ruim 1300 burgers en militairen gedood werden en honderden mensen werden gegijzeld. Door uitgerekend op die dag pro-Palestijnse demonstraties te houden op treinstations, wordt Hamas volgens Yeşilgöz gelegitimeerd. „Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is”, zei ze in WNL Op Zondag.

7 oktober niet het juiste moment

Tijdens de uitzending benadrukte de VVD-leider dat ze snapt dat mensen ook hun steun voor de Palestijnse slachtoffers in de oorlog willen uiten. „Dat je dat leed meevoelt en daarom op straat staat, dat snap ik allemaal”, aldus Yeşilgöz. Maar, stelt ze, 7 oktober is niet het juiste moment. „Ik snap niet dat je niet het fatsoen hebt om nou net morgen even met rust te laten. Dat leed wordt veroorzaakt door Hamas, door Hezbollah, door Iran… Je wordt gewoon gebruikt door terroristen voor hun eigen agenda.”

Vijf lokale VVD fracties vinden dat de NS moet ingrijpen. Daarover stuurden ze de spoorwegmaatschappij onlangs al een brief. Ze betichten de NS ervan Jodenhaat te faciliteren door de demonstraties toe te staan.

Yeşilgöz doet oproep aan demonstranten

Yeşilgöz sloot zich daar in WNL Op Zondag bij aan en doet een oproep aan de organisatoren van de protestacties. „Bekijk jezelf eens in de spiegel. Hoe kan je daar op dat moment het hebben over de Palestijnse zaak? Dit is bewust mensen pijn willen doen en ik snap oprecht niet waarom die dag zou kiezen.”

De NS heeft laten weten ‘onverdraagzaamheid, antisemitisme en alle andere vormen van discriminatie’ onacceptabel te vinden. Het spoorwegbedrijf houdt contact met burgemeesters in gemeenten waar gedemonstreerd wordt, en drukt hen op het hart ‘zeer scherp toezicht te houden en waar nodig in te grijpen’.

Halsema reageert

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, reageerde in het programma Buitenhof op de opmerkingen van Yeşilgöz. Halsema stelt dat de VVD-leider de sit-ins criminaliseert en daarmee lokale bestuurders met de rug tegen de muur zet. „Het zijn demonstraties, zo zijn ze aangekondigd, tegen de Israëlische regering en het gedrag van de Israëlische regering in Gaza en op andere plekken. Dat is een legitiem en binnen de wet vallend demonstratierecht.”

