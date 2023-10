Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Raketten vanuit Gaza afgevuurd op Israël, premier Netanyahu: ‘We zijn in oorlog’

Vanochtend vroeg is Israël getroffen door „tientallen raketten” die vanuit de Gazastrook zijn afgevuurd op onder meer Tel Aviv. Daarbij zijn doden gevallen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat zijn land in oorlog is. „We zijn in oorlog en we zullen winnen”, sprak hij in een opgenomen verklaring.

Israël getroffen door raketten

In Israël zijn zeker 40 mensen gedood bij de aanvallen, meldt de Israëlische nieuwssite N12. Het aantal gewonden ligt op 740. De Palestijnse autoriteiten melden ook slachtoffers door de aanvallen van Israëlische troepen.

Er is door Hamas een video gepubliceerd van drie mannen die krijgsgevangen zijn gemaakt tijdens de aanvallen op Israël. Eerder gingen al beelden rond waarop te zien zou zijn dat Israëlische soldaten en burgers werden gegijzeld door de Palestijnen.

Het Israëlische leger meldt dat tijdens de aanvallen ook „meerdere terroristen” zijn geïnfiltreerd. Inwoners van Israël in de omgeving van de Gazastrook zijn uit voorzorg opgeroepen thuis te blijven.

Verrassingsaanval

Het Israëlische luchtafweergeschut is door de raketaanvallen ingeschakeld. Hoe de „terroristen” zijn geïnfiltreerd meldt het Israëlische leger niet, maar op sociale media circuleren beelden van parachutisten die geland zouden zijn. De grens tussen Israël en de Palestijnse gebieden wordt zeer streng beveiligd. Aan de Israëlische kant van de grens lijkt in het dorp Sderot over en weer geschoten te worden.

Mohammad Deif, een leider van de Palestijnse groep Hamas die de Gazastrook controleert, meldt dat de groepering achter de „verrassingsaanval” zit. Hij zegt dat er wel 5000 raketten zijn afgevuurd. „Dit is de dag van de grote strijd om de laatste bezetting op aarde te beëindigen.”

Oorlog

Volgens Netanyahu zal Hamas spijt krijgen van de daden. „Onze vijand zal een prijs betalen zoals die nog nooit is gezien.” Hamas spreekt zelf ook van een oorlog „tegen de bezetters”. „We willen dat de internationale gemeenschap de gruwelijkheden stopt in Gaza, tegen het Palestijnse volk en tegen heilige plekken zoals al-Aqsa”, de heilige moskee in Oost-Jeruzalem die deze week bestormd werd door Israëliërs.

Het Israëlische leger zegt dat het klaar staat voor een oorlog en de minister van Defensie heeft het oproepen van reservisten goedgekeurd. „De Israëlische strijdkrachten zullen Israëlische burgers beschermen en de terreurorganisatie Hamas zal een hoge prijs betalen voor zijn acties.”

Landen spreken zich uit

Veel Europese landen en de Verenigde Staten hebben zich uitgesproken tegen het geweld en steunen Israëls recht om zichzelf te verdedigen. Egypte waarschuwt beide partijen voor de „grote consequenties” die de escalatie heeft voor de bevolking.

Charles Michel, voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders, schrijft op X dat hij meeleeft met de slachtoffers. „De EU is op dit gruwelijke moment solidair met het Israëlische volk.” De Amerikaanse zaakgelastigde in Israël zegt volledig achter „Israëls recht om zichzelf te verdedigen tegen dit soort terroristische daden” te staan.



Net met premier @netanyahu gesproken over de ongekende aanval van Hamas op Israël. Ik heb hem gezegd dat Nederland dit terroristische geweld onomwonden veroordeelt en het recht van Israël op zelfverdediging volledig steunt. — Mark Rutte (@MinPres) October 7, 2023

Premier Mark Rutte

Ook premier Rutte heeft gereageerd. Israël heeft het „volle recht” om zich te verdedigen tegen de „ongekende aanval” door de Palestijnse groep Hamas, zegt demissionair premier Mark Rutte in een eerste reactie. Rutte gruwelt van de beelden van „onschuldige burgers die worden aangevallen door terroristen”. „Dit geweld moet stoppen.”

