Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo bereid je je tuin voor op de winter

De eerste week van oktober zit er alweer op en dat betekent dat de herfst al een tijdje gaande is. Tijd dus om je tuin winterklaar te maken, zodat planten, gras en bomen gezond de winter doorkomen.

Het kost misschien wat werk, maar met de juiste aanpak houd je je tuin in topconditie!

Tuin winterklaar maken

Het winterklaar maken van je tuin begint bij het opruimen van dode plantenresten, bladeren en onkruid. Hiermee voorkom je dat schimmels en ziektes de kans krijgen om je planten te beschadigen. Belangrijk is ook om planten die niet tegen de kou kunnen, zoals dahlia’s, naar binnen te verhuizen voordat het echt koud wordt.

Kou

Veel planten kunnen sowieso slecht tegen de kou. Alleen hoeven niet álle planten naar binnen: sommige zijn ook al te beschermen met een vliesdoek of stro. Planten in potten kun je wel het beste naar een plek binnenshuis verplaatsen, zoals naar een garage of schuur.

Schuilplek

Heb je veel snoeihout, takken of ander spul in je tuin liggen? Gooi alles bij elkaar, zodat het een schuilplek vormt voor insecten en egels. Hetzelfde geldt voor het laten staan van uitgebloeide planten. Het ziet er misschien rommelig uit, maar de vogels en insecten in je tuin zullen je dankbaar zijn, zo schrijft Natuurmonumenten.

In de winter vormen zaden een voedzame snack voor veel vogels. Voor insecten bieden stengels een beschutte plek om de koude maanden door te komen. Vaak zitten er eitjes, larven en cocons op en in de stengels verstopt.

Gazon

Vergeet bij het winterklaar maken van je tuin ook je gazon niet! Maar let erop dat het gras niet te kort wordt, want dat maakt het kwetsbaarder voor vorst.

Dode takken

Heb je veel dode takken hangen? Snoei deze dan, zodat ze tijdens een herfst- of winterbui niet kunnen afbreken en schade kunnen aanrichten.

Bloembollen

Wil je al op tijd genieten van krokusjes of sneeuwklokjes? Plant de bloembollen dan net voor de winter, zodat je een vroege bloei hebt in het voorjaar. Door bloembollen in laagjes te planten, blijf je maandenlang genieten, zo weet vijver- en tuincentrum Pelckmans.

Gereedschap

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. Als je je tuin zo goed mogelijk hebt voorbereid op de kou, is het belangrijk om je tuingereedschap schoon te maken en op te bergen. Dit is vaak een stap die vaak vergeten wordt, maar het is wel een belangrijke. Vuil gereedschap of gereedschap dat in de regen blijft liggen, roest sneller en verliest daardoor zijn effectiviteit.

Vorige Volgende

Reacties