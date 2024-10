Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er zijn zes ‘regels’ in de supermarkt, volgens experts: dit zijn ze

We doen het allemaal: boodschappen halen. En waarschijnlijk allemaal wel meermaals per week. Maar hoe moet je je nu echt gedragen in een supermarkt? Etiquette-experts geven advies.

Boodschappen doen is voor de meesten van ons een vrij alledaagse bezigheid, maar dat is geen excuus om je onbeschoft te gedragen en anderen te negeren terwijl je door de gangpaden loopt.

Verkeersregels in de supermarkt

„Als je het niet op de stoep of op de snelweg zou doen, zou je het waarschijnlijk ook niet met je winkelwagentje in een supermarkt moeten doen”, legt etiquette-expert Nick Leighton uit aan Huffpost. „Blokkeer geen andere mensen, stop niet, verander niet plotseling van richting en steek niet meerdere rijstroken over zonder te letten op tegemoetkomend verkeer.”

Houd daarom de ‘verkeersregels’ in gedachten terwijl je door de gangpaden van de supermarkt navigeert. „De meeste gangpaden zijn tweerichtingsverkeer”, weet ook etiquette-expert Jodi R.R. Smith. „Blijf rechts rijden zodat het verkeer kan blijven gaan. Als je iemand ziet en je wilt inhalen, zorg er dan voor dat je aan de kant gaat staan ​​om anderen te laten passeren.”

Open geen verpakkingen

Het spreekt misschien voor zich, maar toch is dit ook een belangrijke regel: vermijd het openen van verpakkingen om te ruiken of te proeven en ze vervolgens terug te leggen als je ze niet lekker vindt.

No-go

Nog een regel die de etiquette-experts benadrukken, is dat het winkelen uit andermans winkelwagens een absolute no-go is. „Alleen omdat iemand niet naast een winkelwagen staat, betekent nog niet dat de inhoud ervan te pakken is. Zelfs als er de laatste fles Sriracha in de winkel in staat.”

Kassarij ophouden

De supermarkt neemt vaak meer tijd in beslag dan we zouden willen, vooral als er lange rijen bij de kassa staan. Respecteer daarom ieders tijd en doe wat je kunt om het proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

„Laat niet iedereen in de rij wachten terwijl jij terug rent om de eieren te halen die je vergeten bent”, aldus etiquette-expert Diane Gottsman.

Willekeurige plek

Soms doe je een artikel in je winkelwagentje, om er later achter te komen dat je het eigenlijk niet nodig hebt. Maar als je zo ver van het oorspronkelijke gangpad bent, is het verleidelijk om het product gewoon op een willekeurige plek neer te zetten.

„Als je van gedachten verandert, vooral als het om iets gekoeld of bevroren gaat, geef het dan aan een medewerker of de kassamedewerker”, benadrukt Smith. „Leg het niet zomaar ergens neer in de hoop dat iemand het ziet en redt voordat het bederft.”

Opletten

Probeer op te letten op de mensen en dingen om je heen, vooral als je met kleintjes winkelt die misschien wel in de supermarkt willen spelen. Laat ze niet wild door de winkel rennen.

Het is ook goed om beleefd te zijn voor de andere mensen in de supermarkt. Net zoals je de impact van je kinderen op anderen niet mag negeren, moet je ook niet de andere kant op kijken als iemand een beetje hulp nodig heeft. „Bied bijvoorbeeld aan om een product te pakken van een hoger schap, als je ziet dat iemand er niet bij kan”, geeft Smith als tip mee.

Reacties