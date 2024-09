Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Samen vreemdgaan: ‘Voor swingen schaam ik me niet, maar durf het ook niet zomaar te zeggen’

Mensen die seks hebben met iemand anders dan je partner, vreemdgaan, swingen: het levert veel ongemakkelijke vragen op. En vooroordelen. ‘Ben je niet jaloers, doe je dat dan elk weekend, zo houd je je relatie toch nooit in stand?’ Dat soort dingen. De documentaire Samen Vreemdgaan probeert antwoorden te geven, of in ieder geval een stukje taboe weg te nemen.

3DOC: Samen Vreemdgaan is vanavond op televisie. Metro bekeek hem al voor tv-rubriek Blik op de Buis, ongetwijfeld met de nodige vooroordelen. Vorig jaar probeerde swinger Jacqueline Godding in de talkshow van Beau van Erven Dorens al eens uit te leggen dat swingen – gezamenlijk vreemdgaan – zich (lang) niet altijd afspeelt in smoezelige clubs.

Metro schreef eerder vooral over vreemdgaan, maar dan solo. Dan kom je al snel tot artikelen als ‘de voornaamste redenen waarom vrouwen vreemdgaan’ of ‘gebruikte manieren om vreemdgaan te verbergen’.

Vooroordelen over vreemdgaan en swingers

De documentaire Samen Vreemdgaan, die een uur duurt, is van regisseur Jesse Bleekemolen. Hij volgt drie stellen: Veronique en Juan, Jolieke en Casper en Mendy en Jelle. Alleen Veronique verschijnt niet met haar gezicht in beeld. Bleekemolen vertelt hen: „Ik sta best wel open voor verschillende relatievormen. Maar ik heb het gevoel dat swingen best ver van mij vandaan staat. Ik hoop middels jullie te zien wat jullie zien, wat ik niet zie.”

De Metro-verslaggever kijkt ondertussen naar drie doodnormale koppels. Toegegeven, daar is ie al: het vooroordeel spat er bij die constatering natuurlijk vanaf. Nou ja, daar gaat Samen Vreemdgaan dus precies om. De stellen die zich laten volgen en interviewen hadden dat ook wel, zoals Mendy en Jelle acht jaar geleden. Ze dachten dat swingen vooral om mannen ging, om „vieze dingen en gangbangs”. Ze weten nu wel anders en organiseren met regelmatig swingersfeesten.

Vreemdgaan en honkiebonkie

Bij Veronique en Juan ligt het anders, zij swingen nog maar net. Ze schrijven zich in op een, neem ik aan, swingerswebsite. ‘Leuk en open minded stel zoekt ander leuk en open minded stel of single dame’, etcetera. Deze kijker schiet even in de lach als ze de daad ‘honkiebonkie’ noemen. Stel drie, Jolieke en Casper, is zeven jaar samen en „aan het ontdekken en nieuwe dingen proberen”. Je ziet ze bijvoorbeeld op een swingersvakantie op Sicilië en dat is beslist nog wat onwennig, hoe open de twee ook zijn.

Samen Vreemdgaan wordt wat gerekt door vele scènes met haren kammen, koffie zetten en strijken, wellicht om te benadrukken met wat voor gewone mensen we hier te maken hebben. Dat had niet eens gehoeven, want dat zie je tijdens de gesprekken ook wel. Ondertussen gaat het daarna ook weer snel over zaken als vleermuizen-tepelplakkers voor een swingers-Halloween feest, dat dan weer wel. En over honkiebonkie.

‘Buiten de deur is er lust’

Wat goed is aan deze docu over gezamenlijk vreemdgaan, zijn vragen als ‘schamen jullie je soms ook voor het swingen?’ De meest uitgesproken dame, Mendy: „Ik schaam me niet, maar ik druf het ook niet zomaar te zeggen. Maar ja, mijn collega zegt ook niet ‘nou nou, ik heb van het weekend mijn vrouw gedouwd joh’… Dag zeg je gewoon niet.” De ervaren swingers krijgen bijna altijd dezelfde vragen – zoals die over jaloersheid – en dat vinden ze eerlijk gezegd wel vermoeiend.

Zij weten namelijk al lang veel beter en zeggen bijvoorbeeld: „Als je niet gelukkig bent in je relatie, dan moet je er niet aan beginnen.” En: „Het is net als een vakantiehuisje kopen. Dan ben je je eigen huis toch ook niet zat?” Nee hoor, er is in alle gevallen liefde in het spel bij deze mensen. „Buiten de deur is er lust.” We beloven je bij deze docu Samen Vreemdgaan zelfs nog een emotioneel huwelijksaanzoek.

Vreemdgaan en liefde voor elkaar

Dat liefde voor elkaar boven alles gaat, is mooi om te horen. Dat vooroordelen en taboes moeten worden doorbroken, dat geloven we ook wel. Met Samen Vreemdgaan alleen gaat dat echter natuurlijk nooit lukken. Ruim 17,5 miljoen Nederlanders gaan deze documentaire niet zien. Toch is het een prima aanzet, beter iets dan niets zullen we maar zeggen.

Wie een lekker potje swingen met niets verhullende beelden verwacht: die hoeft niet te kijken. Daar zijn andere kanalen voor. We zijn wel midden op de avond op NPO 3 hè?

Aantal blikken uit 5: 3

3DOC: Samen Vreemdgaan is vanavond (maandag 30 september) om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.

