Dit zijn voornaamste redenen dat vrouwen vreemdgaan, blijkt uit onderzoek

Wanneer we kiezen voor een monogame relatie, hopen we natuurlijk trouw te blijven. Maar overspel komt nu eenmaal in de beste relaties voor. En nee, het zijn niet veelal mannen die vreemdgaan. Vrouwen maken zich daar net zo vaak aan schuldig. Nieuw onderzoek toont aan wat de voornaamste redenen zijn dat vrouwen overspel plegen.

Jij kent vast wel iemand (of je bent zelf zo iemand) die ooit een scheve schaats reed, of wellicht nog steeds rijdt. Eerder interviewde Metro verschillende deskundigen en vroeg hen: ‘Waarom gaat een mens eigenlijk vreemd?’ Sociaal psycholoog Tila Pronk, verbonden aan de Universiteit Tilburg en professor Liesbeth Sterck, gedragsbioloog en verbonden aan de Universiteit Utrecht, ontkrachtten de mythe dat mannen vaker vreemdgaan dan vrouwen.

Mannen gaan niet vaker vreemd dan vrouwen

„Mannen kiezen vaker voor vreemdgaan door middel van seks, vrouwen kiezen voor emotioneel vreemdgaan”, stelde Pronk. Dat laatste wordt ook wel micro-cheating genoemd. „De vraag is dan, wat is erger? Maar in theorie gaat er niet één geslacht vaker vreemd.” Dat onderbouwde ook Sterck. „Mannen zijn vaker jaloers op seksueel vreemdgaan. Daarentegen blijken vrouwen jaloers op emotioneel vreemdgaan.”

Het nieuwe onderzoek, dat in het wetenschappelijke Evolution and Human Behavior verscheen, biedt nieuwe inzichten over vrouwelijke vreemdgangers. Daaruit blijkt namelijk dat fysieke aantrekkingskracht en emotionele behoeften ook hij vrouwen gescheiden kunnen worden.

Onderzoek naar redenen overspel vrouw

Voor het onderzoek ondervroegen de wetenschappers 254 mannen en vrouwen uit verschillende landen die al eens vreemd waren gegaan. De deelnemers beoordeelden hun partners en affaires in verschillende categorieën. Namelijk: fysieke aantrekkingskracht (uiterlijk en seksueel), persoonlijke aantrekkingskracht (plezier hebben samen) en opvoedvaardigheden (geschiktheid als ouder).

Uit het onderzoek bleek dat de vrouwen die vreemdgingen hun affaire-partner vaak aantrekkelijker vonden. Hun vaste partner zagen zijn eerder als een betere ouder.

Visie van vrouw op affaire

Ook bleek dat vrouwen vaak niet vreemdgaan om hun vaste partner te vervangen. Zij maken een duidelijk onderscheid tussen hun affaire en vaste relatie.

Andere redenen voor overspel van vrouwen bleken:

Emotionele- of seksuele ontevredenheid in vaste relatie

Behoefte aan afwisseling

Wraak

Wel stellen de onderzoekers dat verschillende mensen om verschillende redenen bedriegen. Daar is geen ‘hoofdoorzaak’ voor vast te stellen.

