Gebeurt swingen in een modderig weiland in Drenthe? ‘Het stereotyperende beeld klopt niet’

Bij swingen denk je misschien wel aan smoezelige clubs en mensen die niet van elkaar af kunnen blijven, maar niks is minder waar. Een parenclub lijkt namelijk heel erg veel op een kroeg of discotheek, alleen dan vaak met een jacuzzi of buitenzwembad. Gisteravond zaten swinger Jacqueline Godding en journalist Debby Gerritsen aan tafel bij Beau. Zij praten over het verkeerde beeld van swingen en de nieuwe podcast Over De Liefde.

Het is een onderwerp waar niet veel mensen openhartig over praten: swingen. Er zijn tienduizenden swingers, maar ze blijven vaak uit de spotlights. „Ik snap dat ze uit de spotlights blijven. Er is namelijk een vooroordeel ontstaan vanuit de maatschappij over swingen dat niet klopt”, zegt Godding. „Het is juist heel erg leuk en ik voel me vrij. Het is een wereld waar mensen veel respect voor elkaar hebben en waar iedereen tolerant is.” Gerritsen wil met de podcastserie Over De Liefde taboes doorbreken en mensen kennis laten maken met de verschillende vormen en smaken van de liefde.

Godding werkt zelf bij de GGZ en leert haar patiënten zichzelf te zijn, zonder te luisteren naar de oordelen van buitenaf. „Dat is ook de reden waarom ik nu naar voren stap met mijn verhaal. Ik wil het taboe doorbreken”, vertelt Godding. Het beeld dat wij hebben bij parenclubs, de plek waar swingers heen gaan, klopt niet. „Lijkt het niet op een modderig weiland in Drenthe?”, vraagt Beau van Erven Dorens aan Godding. „Nee totaal niet. Het lijkt op een normale kroeg of discotheek, maar dan heeft het vaak een jacuzzi en een buitenzwembad.” Godding ziet veel diversiteit in de parenclubs: van jong tot oud en alle culturen en geloofsovertuigingen. „Het is de schoonmaakster tot de bankdirecteur.”

Een parenclub geeft echter geen garantie tot seks, zegt Godding. „In normale clubs moet ik de handen van me afslaan en raakt iemand zomaar mijn billen aan. Maar bij een parenclub gebeurt dit niet”, zegt ze. „Ze hebben veel meer respect en er wordt rekening gehouden met wat er wel en niet mag. Je krijgt ook een waarschuwing of verwijdering als je over iemand zijn grenzen gaat.”

Bij Godding is het met swingen ook niet altijd raak. „Af en toe gebeurt er iets. Het lijkt me ook niet leuk als het elke week voorkomt.” De podcast Over De Liefde brengt verschillende relatievormen aan het licht. „We hebben een hele ouderwetse blik op een relatie. We gaan trouwen, krijgen kinderen en blijven voor altijd bij elkaar”, zegt Gerritsen. „Maar er zijn zoveel meer verschillende manieren van een romantisch liefdesleven, waaronder swingen.” Godding reageerde op de oproep van de podcastserie. „Ik viel bijna van mijn stoel toen Jacqueline vertelde dat ze twee keer per week naar een parenclub ging. Ik vond dat behoorlijk”, zegt Gerritsen. „Ik vind het heel erg knap en mooi dat je je verhaal wil doen.”

Godding moest voor de uitzending van Beau het wel even aan haar ouders vertellen. „Ik vond het heel spannend om het te vertellen. Ze moeten er nu even aan wennen.” Ze was twintig jaar oud toen ze voor het eerst een parenclub binnenkwam met haar toenmalige relatie. „Voor hem was het niks en dat respecteer ik ook. Mensen moeten weten dat wij swingers heel veel respect hebben voor een monogame relatie of levensstijl”, maakt Godding duidelijk. „Ik heb heel veel mooie vriendschappen gemaakt en ik vind het prachtig.”

