Politie arresteert Bij Ons Op Het Kamp-Gijs en nog vier mannen: ‘Vermoedelijke betrokkenheid drugshandel’

Gijs Heesbeen, bekend van het Videoland-programma Bij ons op het kamp, is vanochtend gearresteerd door de politie. De politie deed vandaag namelijk een inval op het woonwagenkamp in Eindhoven en pakte meerder mensen op, waaronder Heesbeen.

De politie viel het woonwagenkamp binnen vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij drugshandel. Aanleiding blijken versleutelde cryptogesprekken te zijn, schrijft Omroep Brabant.

Arrestatie woonwagenkamp

Het arrestatieteam doorzocht drie woonwagens, waarvan één de wagen van Heesbeen en zijn vrouw Liesbeth Heesbeen-Snijders is. Ook zijn de camper van Gijs en Liesbeth en andere spullen in beslag genomen. Verdere details wil de politie nog niet delen vanwege het lopende onderzoek.

Naast Heesbeen werden nog vier mannen opgepakt. Drie, inclusief Heesbeen, op het kamp en twee in hun huis in Eindhoven en Zaltbommel. De mannen zijn tussen 27 en 53 jaar oud.

RTL reageert tegen NU.nl op het nieuws. „We hebben inderdaad begrepen dat er vanmorgen een inval heeft plaatsgevonden op een van de woonwagenkampen waar ook Bij Ons Op Het Kamp wordt opgenomen. Op dit moment zijn we niet bekend met de feiten, behalve dat wat in de media is genoemd. We wachten nadere informatie af en kunnen hier op dit moment dan ook geen uitspraken over doen.”

Gijs Heesbeen uit Bij Ons Op Het Kamp

Liesbeth en Gijs zijn twee bekende gezichten in de realityserie Bij Ons Op Het Kamp. Daarin worden al meerdere seizoenen lang allerlei woonwagenbewoners gevolgd in hun leven. Momenteel wordt seizoen vijf uitgezonden op televisie. Daarin is onder meer te zien hoe Liesbeth en Gijs terug naar Nederland komen, nadat zij emigreerden naar Curaçao. Op het eiland runde Liesbeth een beautysalon en was Gijs bezig met het opzetten van een autobedrijf. Maar vanwege zieke familieleden besloot het koppel terug te keren naar hun woonwagen in Eindhoven.

Ook vertelt het stel over de heftige periode rondom hun dochter Truiyena die verslaafd was. Ze raakte verslaafd aan pijnstillers en ketamine, maar wist af te kicken.

