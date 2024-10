Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening: ‘Onze bruiloft kost 15.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 37-jarige Celeste, flink moet sparen voor haar bruiloft, die in de duizenden euro’s loopt.

Naam: Celeste (37)

Beroep: obstetrieverpleegkundige

Netto-inkomen: afhankelijk van onregelmatigheidsdiensten, maar gemiddeld 2400 euro

Woonsituatie: verloofd, een babyzoon en zwanger van haar tweede

De Spaarrekening van Celeste

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 9000 euro op, om precies te zijn.”

Dat is best een fijn bedrag, ben je er blij mee?

„Ha, absoluut niet! Het had het dubbele kunnen zijn als we niet zoveel uitgaven hadden gehad afgelopen maand. Zo moesten mijn vriend en ik allebei een nieuwe e-bike hebben. De zijne was aan vervanging toe, de mijne was stuk. En ik heb het ding wel nodig, want ik fiets dagelijks dertien kilometer naar mijn werk en weer terug. Best een eind, maar met de elektrische fiets ben ik er binnen een halfuurtje. Enfin, die fietsen waren 4000 euro per stuk – volgens de fietsenmaker was dat voordeliger dan mijn fiets laten repareren. Tot overmaat van ramp was onze auto ook nog eens stuk, iets met kapotte bougies. Het bedrag daarvoor viel mee, maar het was alsnog 600 euro die ik liever had gehouden.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Mijn vriend en ik proberen maandelijks 1500 euro opzij te zetten. We willen een goed zakcentje achter de hand hebben voor als er iets stuk gaat, en dan zonder problemen iets nieuws kunnen kopen – een wasmachine of auto, bijvoorbeeld. Maar nu sparen we ook omdat we volgend jaar gaan trouwen en dat niet bepaald gratis is. Zo kostte mijn jurk alleen al 2000 euro. Ik kreeg ‘m weliswaar van mijn ouders, maar het is om maar even aan te geven hoeveel zo’n huwelijksfeest in de papieren loopt.

In totaal hebben we 15.000 euro nodig: voor de accommodatie, eten, drinken, de gasten – zo kost het diner al gauw 50 euro per persoon, zónder drinken of taart. We hebben veertig daggasten, dus reken maar uit. Niet voor niets hebben we al heel kritisch naar onze dag- en avondgasten gekeken.”

Zou je het geld dan niet liever ergens anders aan uitgeven?

„Zéker niet, ik wil dit dólgraag. Trouwen was altijd al een wens van me, dus toen mijn vriend me drie jaar geleden vroeg, zei ik volmondig ja. De reden dat we nog niet zijn getrouwd, komt door corona en het feit dat ik ‘tussendoor’ zwanger werd.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„We hebben het helemaal niet slecht, het gaat echt prima. We kunnen doen wat we willen, gaan geregeld naar het strand en het bos met onze kinderen en de hond, maar ook vaak lunchen of uiteten. Misschien dat laatste wel iets té vaak.”

Is er dan iets waar je meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Ik vraag me soms wel af: is dit allemaal wel nodig? Dat ik zo vaak met mijn vriendinnen ga lunchen bijvoorbeeld. Of ergens koffiedrinken, en dan tóch weer wat lekkers erbij. Of die borrel die uitdraait op een etentje. Hartstikke leuk, maar dan kost zo’n activiteit ineens 50 euro. Nog een voorbeeld: dan loop ik in de Action en reken ik bij de kassa 50 euro af, maar wat heb ik dan allemaal gekocht? En heb ik het nódig?

Ik had er laatst een discussie over met mijn vriend, toen ik babykleren had gekocht voor 150 euro. Ik had flinke korting gehad, maar mijn man vond het überhaupt niet nodig. Maar ja, zonder korting was het nóg duurder geweest. Hoe dan ook: al die kleine uitgaven bij elkaar, dat telt bij elkaar aardig op. Je wil alleen ook léven – het is alleen jammer dat dat leven zo verrekte duur is.”

Ik kan me voorstellen dat het leven met een baby, en de tweede op komst, ook duurder is.

„Nou en of, vorige week deden we alweer een bestelling van 150 euro aan luiers en doekjes – en het is niet bepaald dat je daar een halfjaar mee vooruit kunt. Eerder een maand, haha! Dus ja, ik ben wel aan het minderen met al die sociale activiteiten. Ik ga heus wel uit eten en lunchen hoor, maar dan iets meer met mate. Ook op vakanties probeer ik op de kosten te letten; zo gaan we in december een weekje naar Duitsland. Eerst wilden we naar Frankrijk, maar Duitsland bleek 300 euro goedkoper. Toen was de keuze snel gemaakt.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Niet per se, want zoals ik al zei: we mogen niet klagen. Maar het is wel fijn dat mijn loon hoger uitvalt omdat ik onregelmatigheidsdiensten draai – in weekenden krijg ik 172 procent betaald, doordeweeks in de nachten 142 procent. Zeker nu ik kinderen heb en minder ben gaan werken, want ik ben er 600 euro op achteruit gegaan. Zonder die toeslag zou mijn loon nog veel lager zijn – en dan wordt het wel een ander verhaal.”

Wat is jouw beste financiële tip?

„Ik heb het goed, maar realiseer me nu pas hoe goed ik het had als twintiger. Zeker toen ik nog thuis woonde en geen vaste lasten had. Je leeft vaak naar wat je verdient, en al mijn geld ging op aan kleding, make-up en feestjes. Ik kocht gerust laarzen van 150 euro, en dan nog eens twee dure spijkerbroeken van 300 euro erbovenop. Nu zou ik tegen mijn jongere zelf willen zeggen: spáár in vredesnaam wat meer geld, dan kan het nog, heb je geen grote geldzorgen en het is zó fijn om later die buffer te hebben. Dus mochten er jongeren zijn die dit lezen: doe er vooral je voordeel mee.”

