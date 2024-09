Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Influencers flink aangepakt: Nederlandse Andrew Tate tot kankergenezer door handoplegging

Influencers die je via social media met handige trucjes van alles aansmeren (en beloven): de een volgt hen blindelings, de ander is er helemaal klaar mee. Powned lijkt bij de laatste groep te horen, als je het nieuwe tv-programma van de omroep vanaf vanavond bekijkt. Influencers worden daarin behoorlijk aanpakt.

Trap Er Niet Influencer heet het (goeie titel!). Daarmee weet je genoeg: Powned gaat de botte bijl hanteren. Toch is de kop boven een persbericht wat genuanceerder: ‘Invloed of bedrog? Trap Er Niet Influencer onderzoekt trends en effecten van social media’. De nieuwsgierigheid van Metro was voor tv-rubriek Blik op de Buis in ieder geval gewekt. We bekeken de aflevering van vandaag. De verslaggeving wordt gedaan door Sarah Bakker, Vera Verzijl, Mark Baanders en Filemon Wesselink (hij dook in 2022 al eens in de complottheorieën, ook zoiets).

Influencers confronteren, kijkers waarschuwen

Powned stelt: ‘Van holistische genezers die beweren kanker te genezen met handoplegging en veel te dure ongezonde cosmeticaproducten tot chirurgische ingrepen in de bezemkast (bizar goedkoop, red.). Onze presentatoren zoeken het uit, confronteren waar nodig de bedriegers en waarschuwen de kijker om er niet nog een keer in te trappen.’ Strengere regels voor influencers zijn tegenwoordig aan de orde van de dag, maar toch.

Vooropgesteld: deze Metro-kijker is totaal niet bevattelijk voor influencers die gouden bergen beloven. Een ‘FinFluencer’ die vertelt hoe je binnen een mum van tijd rijkt wordt: ik doe direct het tegenovergestelde (een Staatslot kopen dus, ook vrij kansloos).

Andrew Tate, de opper-mafklapper

In de eerste aflevering gaat het om slappe hap-mannen die gered ‘moeten worden’. Met dank aan tal van uitspraken door Andrew Tate, je weet wel, die ex-kickbokser. Elke blinde en dove kon binnen twee seconden zien en horen dat we met een totale mafklapper te maken hadden. Zou je denken in ieder geval, maar er blijken veel (jonge) mannen nóg blinder en dover te zijn. Er was veel verontwaardiging, maar Tate is ook een rolmodel. Dat hij met zijn broer in Roemenië werd opgepakt wegens verkrachting en vrouwenhandel en werd verbannen van social media, ach, een kniesoor… Video’s van Andrew Tate werden zo’n 17 miljard keer bekeken en met zijn slinkse werkwijze vulde hij zijn bankrekening naar schatting met 750 miljoen dollar. Volgens deze influencer der influencers zijn vrouwen zelf schuldig aan verkrachtingen en zijn zij eigendom van hun man.

Trap Er Niet Influencer ging op zoek naar Nederlandse Andrew Tates, zoals Rienk Bauritius. Nu gaat het honderdduizend keer te ver om Rienk een soort Tate te noemen, maar Powned meldt dat men hem vond ‘tussen alle online roeptoeters’. Rienk bestiert de Mancademy. Hij vindt dat mannen steeds meer verdwaald raken en niet meer weten welke positie ze bekleden in de maatschappij en in een relatie met een vrouw. Waar hij dit vandaan haalt? Geen idee, maar een aardig verdienmodelletje moet het voor influencers als hij zijn. Rienk heeft echt ont-zet-tend goede tips voor de softieman. Zoals deze werkelijk briljante, waar haalt hij het vandaan: „Mannen moeten er niet bijlopen als een zak stront, want dan voel je je ook als een zak stront.” Filemon Wesseling zoekt deze échte man op.

Advies van influencers

Deskundige Jens van Tricht, een emancipator, zit in de uitzending voor een beetje tegengeluid tegen de influencers. Hij ziet ook wel dat jonge mannen van tegenwoordig ‘in crisis zijn’ en ‘niet goed overweg kunnen met hun man zijn’. Maar die influencers? „Influencers adviseren eigenlijk dat je jezelf niet moet zijn.”

De ene na de andere komt aan bod. Matthijs Dingjan van MannenBrein bijvoorbeeld. Hij geeft vast aardig betaalde cursussen en coachingsessies over de man aan vrouwen. Of Nick Alper, een holistisch therapeut en lifecoach (jeuk!). Alper vindt dat de softies onder de heren een ernstig gebrek aan testosteron hebben („dat hadden mannen in de Tweede Wereldoorlog wel”). Dus mag ook testosteron-coach (nog meer jeuk, ernstige gordelroos!) Dennis Emaar zijn zegje doen. De een slaat nog meer totaal holle wartaal uit dan de ander. En daar geloven veel mensen dus in, dat is me ook wel duidelijk.

Opeens is daar een trad wife

Heb ik nog wat geleerd van de influencers die de revue passeren? Eh, dat ik ‘van mijn hoofd naar mijn hart moet verhuizen’. Ik zat me daarvoor een partijtje m’n best te doen, totdat vanuit het niets opeens ook een zogeheten trad wife in beeld verscheen. Een dame dus die het liefst een toegewijde en traditionele echtgenote wil zijn, back to the 50’s and 60’s. De jonge vrouw uit Hoorn: „Natuurlijk horen vrouwen niet alleen in de keuken. Nee, ze horen ook in de woonkamer om de banken op te kloppen en in de wc om de wc schoon te maken.”

De vraag rest of deze influencers door een programma als dit – ondanks de nodige scepsis – te veel aandacht krijgen of dat het juist goed is om ze laten zien. Ik neig naar het laatste. De komende weken maar verder kijken dus. Vooral die kankergenezer die niet gestudeerd heeft om kanker te genezen moet ik even aanhoren.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Trap Er Niet Influencer is vanaf vanavond (woensdag 11 september) wekelijks om 21.10 uur bij Powned op NPO 3 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

