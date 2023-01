Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1-tafel keert zich tegen influencer Mees Wijnants, die Andrew Tate verdedigt

De omstreden influencer Andrew Tate werd gisteravond besproken in talkshow Op1. Hoewel Tate vanwege zijn vrouwonvriendelijke uitspraken en de rechtszaak die tegen hem loopt, niet bepaald de ideale schoonzoon lijkt, nam influencer Mees Wijnants het voor hem op. En daarmee kreeg hij het overgrote deel van de Op1-tafel tegen zich.

Tate, de oud-kickbokser en omstreden influencer is het gespreksonderwerp aan de Op1-tafel. Hij zit momenteel vast in Roemenië op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Maar de TikTok-generatie, en dan met name mannen, kijkt tegen hem op. Om zijn geld, roem en omgang met vrouwen. Tate zijn video’s werden miljarden keren bekeken.

Influencer Mees Wijnants neemt het op voor Andrew Tate

Veel tafelgasten hadden nog nooit van Tate gehoord, maar Wijnants benadrukt dat de jongere generatie hem wel kent. Hij is volger van de content en aanpak van Tate. Wat die aanpak is? Tate ‘leert’ zijn volgers de geheime wegen naar roem, rijkdom en veel vrouwelijke aandacht.

Maar de Amerikaanse influencer staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken en controversiële denkwijze. En inmiddels is hij in een rechtszaak beland, door de beschuldigingen die tegen hem klinken. Wijnants legt uit dat veel uit zijn verband wordt getrokken en Tate onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. De jonge Nederlandse TikTokker trekt de beschuldigingen richting Tate in twijfel.

Vrouwonvriendelijke uitspraken

Aan tafel legt mediapedagoge Jaqueline Kleijer uit dat de jonge, mannelijke generatie tegen Tate opkijkt. Volgens haar doet de omstreden influencer op charismatische wijze soms dubieuze uitspraken. Wat Tate dan verkondigt? Vrouwen mogen niet vreemdgaan, mannen wel, een man mag een vrouw slaan en vrouwen hebben geen gelijke rechten op de arbeidsmarkt. Wijnants blijft ontkennen dat Tate die uitspraken deed. Hij noemt de kijk op Tate „miscommunicatie” en „volledig uit de context gehaald”.

De Op1-tafel keert zich tegen Wijnants. Techondernemer Alexander Klöpping haakt in. „Grote techbedrijven hebben er belang bij dat je steeds extremere content krijgt. Dat ben jij ook, jij bent een product van die engagement-machine”, wijst hij naar Wijnants. „Want jij maakt content die werkt met jouw volgers.” Volgens hem zit er een economisch belang achter de extreme content.

Op1-kijkers niet gecharmeerd van Wijnants

Wijnants noemt op dat men op social media de boel ook met een korreltje zout moet nemen, maar sluit af met: „Ik denk dat als alle jonge mannen naar Andrew Tate kijken, dat Nederland beter wordt.” Overigens zijn veel Op1-kijkers niet gecharmeerd van de woorden van Wijnants.



Mees Wijnants, influencer die de -vooral anti-vrouwen- daden van #AndrewTate goedpraat en verdedigt. Ik begin me toch behoorlijk zorgen te maken over de jongeren van deze tijd die zich dit soort mafkezen laten beïnvloeden.

Of generaliseer is nu teveel? #op1npo #meeswijnants pic.twitter.com/TkH6x427JO — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) January 12, 2023



.@op1npo dat een gestoorde gek als Mees Wijnants doodleuk uitnodigt voor hun talkshowtafel. Waarna ie gefileerd wordt door de rest van de gasten. Is dit nu echt puur voor de kijkcijfers (#ophef) of doen ze bij de redactie überhaupt geen check of gasten geschikt zijn? #Op1npo — Geert (@geertrb) January 12, 2023



Wat laat Mees duidelijk zien hoe groot het verschil is tussen boomers en de jonge volwassen. Gaat alleen groter worden. #Op1npo — Eric (@EricUnen) January 12, 2023



Zo zie je de slechte kant van social media, wat het met de jeugd en de mens doet; het maakt je onzeker – Je ziet anderen met een perfect lijf

– Je ziet anderen met een perfect leven

– En het zusje van Gijs Rademakers wilt de nieuwe Andrew Tate zijn#meeswijnants #Op1npo #Op1 — Danny (@DannyJoeJo) January 13, 2023



Maarten van Rossem met een belangrijk en mooi onderwerp ‘geschiedenis’ krijgt minder spreektijd dan een influencer. Zo jammer!#Op1npo — Petra van Dam (@PetravanDam3) January 12, 2023

Ophef rondom Op1

Eerder ontstond er over Op1 nogal wat ophef. Afgelopen vrijdag stelde presentatrice Natasja Gibbs in een gesprek met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers dat Israël een „apartheidsregime” voert. Daarna kwamen er klachten binnen bij de publieke omroep. De klagers vonden dat deze uitlating in strijd is met de Journalistieke Code waar alle omroepen zich aan dienen te houden.

