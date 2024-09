Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn schoonouders willen investeren in mijn bedrijf, maar ik twijfel’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Rick (34), wiens schoonouders willen investeren in zijn bedrijf, maar hij twijfelt.

„Mijn vriendin en ik zijn al een hele poos samen. Jeugdliefdes, mag je ons best noemen. En onze relatie heeft goede en minder goede periodes gekend, maar we weten wat we aan elkaar hebben. Inmiddels hebben we samen twee kinderen, een koophuis en een stabiel leven met elkaar. En de boel is daarin behoorlijk uitgekristalliseerd.

Kans om restaurant te kopen

Ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd een beetje geworsteld heb. Met mezelf, mijn relatie en mijn leven. Ik wist gewoon niet zo goed of ik gelukkig was met mijn leven. Ik werkte altijd als bedrijfsleider in de horeca, maar voelde me niet meer op mijn plek bij mijn vorige werkgever.

Het afgelopen jaar is er een kans op mijn pad gekomen. Via mijn netwerk kwam ik erachter dat er een restaurant te koop stond en mij werd aangeboden om dat over te nemen. Dat is een droom van mij, ik heb altijd een eigen zaak willen hebben. En nu is ineens die kans daar.

Schoonouders willen investeren in bedrijf

Maar een restaurant overnemen, dat kost natuurlijk wat. Ik heb qua financiering alles op een rijtje gezet. Mijn ouders willen me helpen en ik kan een lening krijgen bij de bank. Maar nu willen ook mijn schoonouders investeren en daardoor werd de overname van dit restaurant nog aantrekkelijker. Mijn schoonouders hebben namelijk behoorlijk was poen, meer dan mijn ouders.

Eigenlijk zag ik het helemaal zitten. Door de investering van mijn ouders én schoonouders werd het hele project haalbaar en kon ik mijn gang gaan om dit horecabedrijf op te zetten. Maar de laatste tijd ben ik ook aan het twijfelen geslagen.

Dilemma: ‘Twijfels over investering’

Waarom? Een vriend van mij attendeerde mij erop dat ik zakelijk verbonden zal zijn aan mijn schoonouders. Met alle gevolgen van dien. Want wat als mijn relatie, om wat voor reden dan ook, strandt? Wat als er conflicten ontstaan? Of wat als er belangen of onenigheid doorsijpelen in mijn bedrijf? Mijn vriend heeft bij mij een soort angst aangewakkerd en nu weet ik niet wat verstandig is. Door de financiële bijdrage van mijn schoonouders krijg ik veel meer ruimte om iets moois neer te zetten, maar wellicht brengt het ook risico’s met zich mee. Wat denken anderen hiervan?”

Wat vind jij dat Rick moet doen? Reageer op onze Facebook-pagina of via Instagram! De reacties worden dan volgende week gepubliceerd.

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Nadia (45), die zich zorgen maakt dat een schoolvriend van haar zoon thuis wordt verwaarloosd.

Ricky adviseert daarover: „Ik denk dat met een jongen, van die leeftijd, best gesproken kan worden. Creëer een geschikt moment dat je met hem en je zoon bent, of zodra je zoon even wegloopt, en dan geef je aan dat je je een beetje zorgen maakt om hem. Zeg hem dat hij helemaal niet hoeft te reageren of antwoorden, maar dat hij moet weten dat hij voor hulp of een luisterend oor altijd bij jou/jullie terecht kan. Klaar, niet verder op ingaan mits hij er zelf op ingaat. Hij weet dan dat hij welkom is, mocht het nodig zijn.”

‘Niet opdringen’

Alie denkt daar hetzelfde over: „Als hij kind aan huis is, zou ik persoonlijk een goed moment zoeken om het gesprek met hem aan te gaan. Dat hoeft niet per se op een zware manier, maar zo terloops eens vragen. Het is aan hem hoe open hij is en of hij z’n verhaal kwijt wil. Bied een luisterend oor, maar probeer niet aan te dringen. Als hij zich veilig voelt bij jullie, dan komt het verhaal er vanzelf wel uit en kun je met hem naar een oplossing zoeken.”

„Ik zou er ook iets mee doen, je moedergevoel is meestal wel te vertrouwen en ik zou niet luisteren naar je man, in dit geval. Bespreek het op school met een vertrouwenspersoon en houd je deur en je hart open voor deze jongen. Hij heeft liefde en warmte nodig en jullie liefdevolle gezin lijkt me het beste voor hem”, schrijft Dannic.

‘Je moederinstinct heeft meestal gelijk’

En Lydia deelt: „Ik denk dat het goed zou zijn om hem wat vaker uit te nodigen voor het eten. Eventueel wat kliekjes mee te geven. Dan kook je gewoon wat meer die dag en houd je wat achter in de keuken om later in een bakje mee te geven. En wat al geopperd is, quasi nonchalant vragen of hij misschien interesse heeft in oude kleding van je zoon, ook gymkleding. Desnoods haal je wat goedkoops bij de Zeeman.

Mijn indruk zou hetzelfde zijn denk ik, die jongen heeft het niet zo goed thuis. En zeker laten weten dat hij kan komen logeren. Je moederhart en -instinct hebben meestal gelijk. Benadruk dat je het gezellig vindt dat hij er is. Dan voelt hij zich bij jullie in ieder geval welkom. Hij is zestien, als je instanties gaat bellen, kan het zijn dat hij je dat niet vergeeft. Kinderen blijven tenslotte ook loyaal aan hun ouders, hoe slecht ze het daar ook hebben.”

Vorige Volgende

Reacties