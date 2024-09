Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom we deze tijd van het jaar vaker naar kantoor gaan

De zomervakantie is voorbij. Dat betekent dat werknemers meer op kantoor te vinden zijn dan de rest van het jaar, blijkt uit onderzoek. De reden: er moet bijgepraat worden.

Wanneer de vakantie voorbij is, zijn werknemers 20 procent vaak minder thuis aan het werk dan gemiddeld. Mobiliteitsaanbieder Shuttel deed daar onderzoek naar. Ze spraken tienduizenden werknemers over hun rituelen voor en na de zomervakanties van 2023 en 2024.

Wist je trouwens dat kantoren niet altijd even schoon zijn? Metro meldde eerder al wat de meest vieze plekken op kantoor zijn.

Op deze dagen is het druk op kantoor

Na de vakantie zijn werknemers één dag extra op kantoor te vinden. De dinsdagen en donderdagen zijn de meest favoriete dagen. Volgens mobiliteitsspecialist Bart Horstman komt dat omdat dan „de meeste parttimers werken en de teams compleet zijn”.

Mensen willen graag bijkletsen nadat ze elkaar een paar weken niet hebben gezien. Maar dat is niet de enige reden dat ze naar kantoor komen. „Tijdens de zomer worden projecten en beslissingen vaak uitgesteld, omdat werknemers elkaar afwisselen met vakanties. Zodra iedereen terug is, kan het werk weer in het gebruikelijke tempo opgepakt worden. Veel werknemers vinden het makkelijker om dit face-to-face te doen.”

Voor de zomervakantie werkt men juist thuis

Vlak voor de zomervakantie is het andersom. Dan wordt er 15 procent vaker thuis gewerkt dan normaal. „Voor de vakantie willen werknemers het vakantiegevoel inluiden, terwijl ze na de vakantie hun collega’s weer willen zien en spreken”, legt Horstman uit. Dat vakantiegevoel krijgen ze „bijvoorbeeld door in de tuin of op het balkon te werken en een zomerse outfit te dragen”.

In september is het dus drukker op de kantoren, maar dit zal in oktober waarschijnlijk weer afnemen. Dat gebeurde vorig jaar namelijk ook. „Na de zomervakantie zijn werknemers vaak gemotiveerd om nieuwe, gezondere of duurzamere gewoonten aan te nemen, zoals meer fietsen of meer gebruik van het openbaar vervoer. Deze motivatie neemt af zodra de dagelijkse routine weer intreedt.”

Drukker op de weg in oktober

In oktober zal het om die reden ook drukker op de weg worden. „Als de herfst nadert, kiezen werknemers vaker voor de auto. Dit is toch comfortabeler dan in de regen naar het station fietsen om vervolgens de trein te pakken”, zegt Horstman hierover.

Op vrijdag werken veel mensen thuis, omdat het dan bijna weekend is. Wist je dat er in Nederland een bedrijf is dat om die reden op vrijdag alle werknemers betaald vrij geeft?

