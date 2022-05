Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filemon duikt diep in de complotten: jeugdboeken over de toekomst, parallelle geldsystemen en alternatief nieuws

In de serie Filemon en de Complotten neemt Filemon Wesselink een kijkje in het leven van complotdenkers. Elke aflevering volgt hij mensen die overtuigd zijn van hun theorie. In de aflevering van gisteren volgt hij Camilla, Tilasmi, en Max. Ook kijkers vonden weer wat van de aflevering van Filemon en de Complotten: „Hun mening is een feit, een discussie is niet mogelijk.”

Filemon bezoekt eerst Camilla van der Burgt, die een jeugdboek schreef over ‘The Great Reset’. Het boek gaat over waar het volgens haar heengaat met de wereld. „Alle complotten die in de wereld spelen, heb ik in het boek laten afspelen in het Nederland van 2030.” Dat bestaat in Camilla’s boek uit QR-codes, verplichte vaccinaties en een ‘parallelle samenleving’. Camilla legt uit waar we nu volgens haar mee te maken hebben. „Dus er worden dingen bekokstooft waar we eigenlijk niet over mee kunnen praten, en waar we soms zelfs misschien niks vanaf weten?”, vat Filemon samen. „Klopt, ja, heel goed. Dankjewel”, knikt Camilla.

Filemon en de Complotten

De opbrengst van het boek gaat naar daklozen en minima, vertelt Camilla. Ook is ze lid van de gele hesjes-beweging, en via hen komt Camilla ook in actie voor anderen. In haar huis heeft ze een kamer omgetoverd tot magazijn: „In het weekend kijk ik waar ik leed kan verzachten, en iets goeds kan betekenen. Jullie vinden het heel zielig, maar jullie zien de kindjes niet zonder schoentjes.” Met ‘jullie’ doelt Camilla op de maatschappij.

Fan van bepaalde politici als bijvoorbeeld Mark Rutte, is Camilla niet: „We kunnen constateren dat hij een ander doel nastreeft dan het helpen van minima.” Dat zijn toch lastige problemen om te lossen? Vraagt Filemon zich af. „Armoede is politiek, hierin ga ik niet mee”, reageert Camilla.

‘Weg van banken en het Westen’

Dan bezoekt Filemon Tilasmi Frigge, die naar Portugal is verhuisd uit angst voor een controlesysteem. Als onafhankelijk journalist, uitgerust met clownsneus, woonde hij 10 jaar in een camper om zo onder de radar van de overheid te blijven. Een jaar na de eerste ontmoeting met Tilasmi, bezoekt Filemon hem nu in Portugal. Tilasmi is echter niet alleen in Portugal, vriendin Esther woont daar met hem. Zij was op zoek naar parallelle geldsystemen, zo kennen ze elkaar. „We willen autonoom leven, weg van banken en weg van het gekke Westen.”

Filemon vraagt zich af waarom ze naar Portugal zijn vertrokken, waar de corona-vaccinatiegraad erg hoog is. „Er zijn niet zoveel plekken in de wereld waar je vrij kunt zijn van de veranderingen die gaan plaatsvinden. In Portugal kun je een huisje hebben zónder dat je een lening bij de bank hoeft te verstrekken.” Ook Esthers vader vergezelt het stel binnenkort in Portugal. Volgens Tilasmi zijn zij ‘wakker’. „Het kan ook zo zijn, en dat realiseer je je niet, dat ik er óók veel over heb gelezen en dat ik het misschien niet met je eens ben. Die ruimte heb jij niet”, zegt Filemon. „Als je weet hoe het werkt, is het geen mening”, reageert Tilasmi stellig. „Ik vind het mooi hoe zelfverzekerd je bent”, lacht Filemon. „Ja, goed hé.”

Alternatief nieuwsplatform

De laatste persoon die je in deze aflevering van Filemon en de Complotten ziet is Max von Kreyfelt, initiatiefnemer van Café Weltschmerz, een multimediaal platform voor alternatieve standpunten rondom maatschappelijke onderwerpen zoals de coronacrisis. „De alternatieve verhalen over de crisis van 2007/2008 kwam ik niet tegen, dus moest er een kanaal komen waarin het alternatieve geluid zichtbaar wordt.” Vroeger had hij een designwinkel en was daarna 10 jaar huisvader voordat hij in 2008 het idee kreeg voor een alternatief nieuwsplatform. Ook Willem Engel is verbonden aan Café Weltschmerz, met hem gaat Filemon in deze aflevering ook in gesprek.

‘Bewondering voor Filemon’

Kijkers zijn weer behoorlijk bewogen na deze vierde aflevering van Filemon en de Complotten. Veelal vinden kijkers dat Filemon het goed doet: „Laat mensen in hun waarde en geeft hen alle ruimte.”



Toevallig gisteravond gekeken, vind het helemaal niet eenzijdig. Filemon laat mensen in hun waarde en geeft ze alle ruimte. Heel af en toe geeft hij zijn eigen mening, maar daarbij maakt hij zeker niemand belachelijk.

Vind dat ie het goed doet.#filemonendecomplotten — Buzz (He/It/Space Ranger) (@TheBuzzGuy_) May 17, 2022



De gasten in de uitzendingen zijn aardig tot filemon er tegen in gaat, dan zie je ze verharden. Hun mening is een feit, discussie niet mogelijk. Ook deze aflevering weer. Vorig seizoen ook. #filemonendecomplotten — Richard 03_01_ (@richard_0301) May 16, 2022



#filemonendecomplotten Bewondering voor Filemon die de grootste idioten en oplichters netjes blijft benaderen en bevragen. Knap hoe hij bij de grootst mogelijke onzin zijn lachen kan inhouden. #stopdieidioten — TWDuke55 (@TWDuke55) May 16, 2022



Toch knap hoe rustig Filemon blijft bij Willem Engel. De kilheid waarmee hij Filemon iets aanpraat over zijn eindredacteur is echt om de rillingen van te krijgen. Maar hij bedoelt het niet persoonlijk hoor. 🤮 #filemonendecomplotten — Planteneter. (@earth_planeteer) May 16, 2022

Wil je de hele uitzending van Filemon en de Complotten terugkijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.