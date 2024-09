Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Docu over bezeten Nick Schilder: ‘Op school zeiden ze: ga jij maar wat voor jezelf doen’

Nick zonder Simon, het zou er ooit van komen. Inmiddels bestaat het succesduo Nick & Simon al een jaar en vier maanden niet meer, Nick Schilder ging direct solo verder. Camera’s volgden hem een jaar lang voor de docu Nick Schilder: een nieuw begin. Wat je vanavond gaat zien? Een bezeten man…

Dat woordje bezeten uit de kop en het intro is trouwens niet negatief bedoeld, integendeel. Nick Schilder (40, Volendam uiteraard) gaat nu eenmaal volop voor dingen waar hij aan begint. Als kijkers zouden we dat bezeten kunnen noemen. Zelf zegt hij „voor nieuwe dingen leren het meest verslavingsgevoelig te zijn”. De Metro-verslaggever ging ervoor zitten voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Aardverschuiving voor Nick Schilder

Nick & Simon dus: wat een tijd, wat een succesverhaal van zeventien jaar. Maar Simon Keizer had er als eerste na lang dubben geen zin meer in. Dan moet je stoppen. Nick Schilder zegt in Een nieuw begin (ook een liedje van Nick & Simon trouwens) de beslissing „nog steeds een soort aardverschuiving te vinden”. Tijd voor andere dingen dus, aldus de man van Kirsten en vader van drie kinderen.

Gaap…

Wie de aankondiging van AVROTROS bekijkt, zou bijna níet naar de docu over Nick Schilder gaan kijken. Achtereenvolgens komen termen als ‘inspirerend en kwetsbaar’, ‘een persoonlijk portret’ (ja hèhè, het is een documentaire), ‘zich opnieuw uitvinden als soloartiest’, ‘artistieke grenzen verkennen’ en ‘Engelstalig als een nieuwe uitdaging’ langs. Mocht je nu nog niet in een winterslaap van drie maanden zijn gevallen: gelukkig valt dat in Een nieuw begin uiteindelijk allemaal wel mee. De docu is best leuk geworden. Lekker compact ook, met een klein uurtje. Dat pakt beter uit dan zo’n hele serie over één jaar Douwe Bob onlangs bijvoorbeeld, al spreek ik mezelf hier ook wat tegen. De reeks over de terugkeer van Acda & De Munnik pakte vorig jaar namelijk wel goed uit.

Leuke vent, die Nick Schilder

Nick Schilder is sowieso een leuke kerel (ik ben wat bevooroordeeld, want ik ken hem langer dan vandaag). Bij Metro leerden we hem met Simon jaren geleden al kennen als gasthoofdredacteur van de 4 en 5 mei-krant. Hij is belangstellend, leergierig en ook zo’n type dat namen onthoudt van mensen die hij ontmoet. Eigenlijk past dat helemaal opnieuw beginnen wel bij hem, hoe onzeker hij er – zo blijkt uit de film – ook over was. Een voorbeeld was zijn ‘weekje huisband’ bij Eva Jinek (niet deze week, maar bij RTL 4 in 2023). Doodeng vond hij dat, in z’n eentje. „Het is echter niet anders, je moet toch door”, zullen ze in Volendam zeggen.

Shatterproof was het eerste nummer dat Nick Schilder solo aan de wereld liet horen:

De hond van Nick Schilder

De kijker volgt Nick Schilder in Een nieuw begin van de treinreis naar de eerste schrijfsessie in Londen tot aan een solo-optreden in openluchttheater Caprera in Bloemendaal (volle bak). Daar tussenin: van alles wat, met persoonlijke dingen als leukste kijkgedeeltes. Gedoe met het geblaf van de hond bijvoorbeeld, maar toch ook nog wat beelden van de afscheidsconcerten van Nick & Simon. In Rotterdam Ahoy, waar zij zo vaak de spreekstalmeesters van Vrienden Van Amstel Live waren, is een berg huilende fans te zien.

De bezeten man dus, we komen er nog maar eens op terug. Wil je zien hoe iemand zich ergens (of overal eigenlijk) in kan vastbijten, kijk dan even deze docu. Nick Schilder is niet voor niets een uitstekend schaker bijvoorbeeld. Hij oefent ‘gewoon’ net zo lang tot hij het goed tot heel goed kan. Dat je met oefenen en trainen met iets steeds „800 procent vooruitgang boekt”, dat vindt ie het mooist.





Vegetariër op de cover

Je kunt bij Nick Schilder tal van voorbeelden geven en vinden. Dat hij per se gitaar moest leren spelen bijvoorbeeld, omdat hij dat als jong jochie iemand anders zag doen. Of dat hij het als eerste vegetariër „die eens niet mager en bleek was” tot de cover van Men’s Health schopte. Solo treedt Nick van Simon nu op met een loopstation. Ed Sheeran kopiëren is er dan niet bij. Nee, Nick Schilder neemt er meteen een dj-booth bij en oefent net zo lang tot hij iets (moeilijks) kan dat geen enkele andere artiest op zijn manier doet. Zijn Volendammer vriend die er verstand van heeft en hem daarbij helpt, zegt tekenend: „Nou, dan wordt dan weer een uurtje of honderd.”

Nick Schilder heeft een vorm van ADHD of hoogbegaafdheid of een combinatie daarvan. Onderzocht is dat echter nooit. Als hij op school (basis en mavo) zijn opdrachten weer eens binnen no time af had, zeiden leraren vooral: „Ga jij maar wat voor jezelf doen.”

Cafébrand Volendam

Die persoonlijkheden van deze boomlange artiest maken het kijken naar Een nieuw begin best waard. Mensen die Nick & Simon niet konden aanhoren, kunnen best gaan kijken; ze vallen je amper lastig. Nick Schilder vraagt zich daarbij af of voormalig haters het nu aandurven om hem te draaien, nu hij Engelstalig zingt. In de docu komt zijn eerste nummer in ieder geval de tipparade binnen. „Kijk, op 27″, zegt hij haast trots. „Je moet ergens beginnen.”

Een kleine waarschuwing: bijna vanuit het niets krijg je beelden voorgeschoteld van de cafébrand van Volendam in 2001. Van Nick, die een slachtoffer was (en niet zo’n beetje ook). Bij deze verslaggever kwamen die beelden wel even binnen.

Aantal blikken uit 5: 3

Nick Schilder: een nieuw begin is vanavond (dinsdag 3 september) om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 3 te zien. Terugkijken kan later ook, via NPO Start.

