Douwe Bob openhartig over alcoholverslaving in docuserie Het Jaar van Douwe Bob

Douwe Bob geeft ons in Het Jaar van Douwe Bob een inkijkje in zijn turbulente leven. De zanger komt in de docuserie vers uit rehab. In de vierde aflevering is te zien dat hij zijn eerste interview na de kliniek geeft.

De zanger liet zich in november 2023 opnemen in een kliniek in Thailand omdat hij worstelde met een ‘serieus alcoholprobleem’. De druppel was dat Douwe Bob in Abcoude ruzie had gekregen en iemand een tik had gegeven. Hij zag een filmpje van zichzelf en schrok daar zo van dat hij besloot zijn verslaving aan te pakken.

Eerste interview na kliniek van Douwe Bob

Het gaat goed met Douwe Bob, zien we in de docuserie. In het begin van aflevering vier vertelt de zanger dat hij al 15 jaar lichte antidepressiva slikt. Vanochtend zag hij dat hij straal was vergeten er eentje in te nemen. „Dat is me nog nooit gebeurd. Dat is heel speciaal. Een supergoed teken. Normaal gesproken word ik duizelig, daar heb ik helemaal geen last van gehad. Ik weet niet of het handig is, want je moet afbouwen, maar ik dacht: ik neem gewoon weer niet.” Niet veel later bedenkt hij zich en neemt hij er toch eentje. „Ik zit net voor een tour, ik moet nu niet gaan afbouwen. Ik moet daar niet mee kloten.”

Later in de aflevering schuift hij aan bij een radioprogramma. Niet alleen om zijn nieuwe muziek te laten horen, het is ook zijn allereerste interview nadat hij de kliniek heeft verlaten. „Een vraag die misschien bij jou wat meer beladen is dan bij andere artiesten die ik hier regelmatig ontvang: hoe is het met je?”, vraagt radio-dj Domien Verschuuren op de man af.

„We kunnen ook niet doen alsof er niets is gebeurd natuurlijk”, zegt Douwe Bob met een lach. „De elephant in de room moet benoemd worden”, meent Verschuuren. „Ik ben van de alcohol af. Ik heb hier een heerlijk 0,0etje voor me en hij smaakt me top, kan ik zeggen!”, vertelt de zanger enthousiast.

‘Was een uitleg verschuldigd’

„Hé Dou, hoe vind je het dat hij dan het eerste begint over de rehab, en zo?”, is de cameraman na afloop benieuwd. „Super logisch”, antwoordt Douwe Bob. „Ik doe dit lang genoeg om te begrijpen dat dat moet gebeuren.”

„It comes with the job”, vervolgt hij nuchter. „Dat is gewoon wat het is. Ik zou het vreemd vinden als je het er niet over wilt hebben, want het staat overal. Ik was tot op zekere hoogte een uitleg verschuldigd aan mensen. Omdat het geen goed voorbeeld is hoe ik me heb opgesteld en het is niet wie ik wil zijn. Het is belangrijk voor mij om uit te dragen dat ik er echt wel spijt van had.”

Hij vertelt dat hij niet lekker in zijn vel zat. „Ik werd ook dik. Ik zag mezelf en het ging gewoon niet goed”, blikt hij terug op de periode voor rehab. „Ik zag wat ik in mijn schoot geworpen kreeg. De uitverkochte shows, maar ook gewoon alles. Mijn privéleven. Je kunt dit nu krijgen, Douwe. Je kunt een mooi leven krijgen. Wat ga je ermee doen, jongen? Ik voelde dat en dacht: ik moet nu werk ervan gaan maken.”

