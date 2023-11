Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Acda en De Munnik in vermakelijke docu over reünie: ‘Je hoeft het met mij eigenlijk maar één keer uit te maken’

Zes keer een uitverkochte Ziggo Dome, zés! Dat kan lang niet elke grote binnenlandse act voor elkaar krijgen, maar Acda en De Munnik wel. Op tv kunnen we nu zien hoe de weg ernaartoe is verlopen.

Thomas Acda en Paul de Munnik waren vorige week donderdag terug, écht terug. Soms zag je het sterrenduo van weleer weer eens opduiken, bij Vrienden van Amstel LIVE bijvoorbeeld, of als onderdeel van The Streamers. Nu wachtten de eerste 17.000 van de straks 102.000 toeschouwers in de Ziggo Dome vol verwachting op één van de meest succesvolle duo’s die ons land ooit kende, Acda en De Munnik. Nou ja, het succesvolste duo is misschien wel beter op z’n plaats.

Vrijdag en zaterdag volgden nog twee concerten in de Amsterdamse popzaal, van 14 tot en met 16 december nog eens drie. De zes reünie-optredens waren in no time uitverkocht, veel mensen grepen mis en er was een lange wachtlijst. Duidelijk: Acda en De Munnik zijn terug, en hóe. Zelf vonden zij het wel wat, blijkt hieronder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze week werd ook nog eens bekend dat een concert gepland staat voor 8 november 2024. Plaats van handeling: Rotterdam Ahoy.

Acda en De Munnik, ‘zeikmuziek’

Het is echter niet bij alleen muziek maken (Niet of Nooit Geweest, Het Regent Zonnestralen) gebleven. Vanaf vanavond kun je op NPO 3 namelijk zes vrijdagen lang de documentairereeks Acda en De Munnik: Woorden van een ander zien. Metro‘s Erik Jonk bekeek de eerste aflevering alvast voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Meteen toegegeven: deze verslaggever is géén fan van Acda en De Munnik als het op de muziek aankomt. Zeikmuziek, dat is het, met hun en het regent zonnestralen. Het regent water en de zon schijnt, klaar. Okay, de zoute zee slaakt een diepe zilte zucht van BLØF is nog erger, maar toch. Genoeg hierover van deze Metro-zuurpruim en volgens velen ongetwijfeld cultuurbarbaar. Beide heren heb ik afzonderlijk van elkaar enkele keren ontmoet, prima kerels verder. Het (komische) acteertalent van Thomas Acda kan ik ook bijzonder waarderen, met Allstars als goed voorbeeld. Grappig waren zij dit voorjaar samen ook, toen in talkshow Beau over de hereniging werd gesproken. Toen de heren door elkaar begonnen te praten, wist Acda het wel: „Nou dit was een korte reünie. Ik ben het eigenlijk al zat.”

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Een leuke docuserie kan ik ook bijzonder waarderen, dus wees gerust. Voor deze Blik op de Buis is Acda en De Munnik: Woorden van een ander is met open blik gekeken.

Totale verbazing van weleer

Het duo wordt op de voet gevolgd vanaf het moment dat ze besloten om weer bij elkaar te komen. Collega’s met niets anders dan lofzang, vrienden, docenten en bekenden nemen de kijker mee in de geschiedenis van het duo. Van de eerste keer De Dam in Amsterdam (15.000 mensen) toen zij zelf nog totaal verbaasd waren over hun succes tot het afscheidsconcert in 2015 in Carré. En de Ziggo Dome van nu natuurlijk, die zal straks ook nog wel in de docu zitten. Waarom zou je de Acda en De Munnik-serie anders op tv brengen tussen de twee Ziggo Dome-periodes in?

Je krijgt als kijker veel oude beelden, altijd goed, zoals die keer bij Mattthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Daar mocht Paul de Munnik het nieuws uitspreken: „Wij stoppen met Acda en De Munnik.”

🎹 Cabaret Acda en De Munnik begonnen ooit als cabaretduo, waarbij muziek wel direct een rol speelde. Dat kwam uit hun ontmoeting in 1989 op de Kleinkunstacademie in Amsterdam (Plien en Bianca, Frank Lammers en Ellen ten Damme waren daar in die tijd ook). Zij maakten tal van programma’s, die in de theaters werden opgevoerd. Ze werden echter ook steeds meer popartiesten. Opmerkelijk feitje van zo’n succesduo: een nummer 1-hit scoorden Acda en De Munnik nooit.

Acda en De Munnik weer samen op Ameland

Van Ameland tot Ziggo Dome, wordt deze docu ook wel genoemd. Met de nodige coronatest-stokken in de neus trokken zij met Typhoon en Maan naar het Waddeneiland om nieuwe muziek te maken (‘ik hoef je niets uuuuuuuit te leggen, niets te zeggen‘). In dezelfde coronaperiode was het pianist / zanger De Munnik geweest die Acda uitnodigde. „Ik vond dat we dat hele Acda en De Munnik-gebeuren toch niet zo goed hadden afgerond. Dat moest anders, helemaal niet met het idee dat we weer samen iets moesten gaan doen.” Typisch Adca: „Ja, maar dit is het wel het nare gevolg.”

De voormalig inwoner van De Rijp vervolgt: „Je hoeft het met mij eigenlijk maar één keer uit te maken, maar toen we gingen zitten was het alweer goed.” Dat zitten doen ze voor de docu op dezelfde plek als het uitpraten van toen, aan het IJ met uitzicht op Amsterdam Centraal. „Ik had gevulde koeken mee”, zegt De Munnik. „Dat was goed bedacht.” Acda: „Oh, had je psychiater dat gezegd? Zo van: neem wat mee?”

Niets volgens een script

Mooi om te zien is hoe het maken van Acda en De Munnik: Woorden van een ander gaat. Paul de Munnik wil absoluut niet volgens een script werken. Acda weet precies hoe dat komt: „Dat is het hele idee van de documentaire. Het gaat over niks, we zijn niks.” Typhoon moet lachen: „Volgens mij zitten ze er zelf helemaal niet op te wachten.”

Gezien de bezetting van de Ziggo Dome doen velen dan ongetwijfeld wel. Deze Metro-zuurpruim ook hoor (er zit lekker weinig muziek in, haha). Deze zes Acda en De Munnik-weken lijken bijzonder vermakelijk te worden.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Noot: 4 voor de echte fans.

Acda en De Munnik: Woorden van een ander is vanaf vanavond zes vrijdagen om 21.00 uur bij BNNVARA te zien op NPO 3. Terugkijken kan via NPO Start.

Reacties