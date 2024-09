Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eva Jinek nodigt ex uit in eerste aflevering van nieuwe talkshow, dit is waarom

Eva Jinek maakte gisteren de eerste aflevering van haar nieuwe talkshow Eva bij de NPO. Ze koos ervoor om gasten uit te nodigen waar ze zich vertrouwd mee voelt. Zo zat haar ex-partner Freek Vonk aan tafel.

Het is een bekende regel in het medialandschap. Ben je wat onzeker over een uitzending? Nodig dan gasten uit waarvan je zeker weet dat ze ‘leveren’. Zo zat veiligheidsexpert Beatrice de Graaf aan tafel, Acda en de Munnik traden op en bioloog Freek Vonk mocht aanschuiven.

Voordat haar nieuwe talkshow van start ging, was er veel gedoe over de opnamelocatie. Jinek wil haar programma maken vanuit Amsterdam en niet vanuit Hilversum. Daar kwam veel kritiek op, meldde Metro eerder al.

Eva noemt Freek haar ‘allerleukste ex’

Freek Vonk kwam langs in de Amsterdamse studio. Jinek kondigt hem aan als „mijn allerleukste ex”. En noemt hem „een bijzonder iemand, ik kan het weten.” Dat laat zien dat ze persoonlijke thema’s niet zal schuwen in haar nieuwe talkshow. Vonk zit aan tafel om te vertellen over zijn jeugd, iets dat hij voorheen nooit deed. Maar nu moet hij wel, want er komt een dramaserie over zijn jeugd.

De serie zal bij de VPRO uitgezonden worden. „Het was een eer dat ze me vroegen. En het was een prachtig mooi moment om aan alle kinderen te laten zien dat het oké is om anders te zijn. Je moet je eigen pad bewandelen, je niet laten leiden door anderen en zelf bepalen wie je bent”, legt hij uit.

In de nieuwe serie leert de kijker de bioloog kennen als elfjarige jongen. Hij was toen „een levende tornado. Heel druk, onstuimig en onrustig. Ik kon geen minuut stilzitten”. Focussen op dingen waar zijn interesses niet lagen, was lastig. En hij was naar eigen zeggen op zichzelf.

‘Drukke kinderen worden strenger beoordeeld’

Druk zijn zorgt ervoor dat je meer opvalt bij de leerkrachten. „Ik denk dat ze daardoor strenger worden beoordeeld. Leraren plakken snel het label ‘lastig’ op je. Dat kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat je niet in de groep past.”

Wanneer de serie over het leven van Freek Vonk uitgezonden zal worden is nog niet bekend. De opnames vinden momenteel plaats. Vonk zal zelf de volwassen versie van zichzelf spelen. Junte te Winkel speelt de jonge Freek. In de serie vindt de volwassen Freek, tijdens het opruimen van de zolder van zijn ouders, oude VHS-banden. Elke aflevering staat een specifiek dier, bepaald gedrag of een thema centraal.

Niet iedereen was enthousiast over het bezoek van Vonk aan de studio van Jinek. Angela de Jong vond dat het „ongemakkelijk was om te zien, ook door de overdreven geacteerde toon van Freek”, schrijft ze in haar column het het AD.

Eva’s avocado-tafel

Een andere bijzondere keuze is de tafel die de nieuwe talkshow gebruikt. Het wordt een ‘avocado-tafel’ genoemd omdat Eva bijna midden in de tafel zit. Op deze manier zit ze dichter bij haar gasten en kunnen deze beter in beeld gebracht worden. Het doet een beetje denken aan de combinatie van de desk bij het journaal en het meubel in een radiostudio.

Tussen 2019 en 2023 werkte Jinek bij RTL, waar ze een talkshow in de late avond maakte. Daarvoor werkte ze ook al bij de publieke omroep. Eerst bij de NOS als nieuwslezer. Daarna als presentatrice bij WNL. Daar had ze het niet erg naar haar zin, schreef Metro eerder al. Ze vertrok daarna naar KRO-NCRV.

Je kunt Eva terugkijken via NPO Start.

Reacties