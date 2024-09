Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders slapen naakt (en één provincie steekt er met kop en schouders bovenuit)

De een slaapt van top tot teen ingepakt, inclusief sokken, de ander slaapt het liefst naakt. Iedereen heeft andere voorkeuren, maar in ons land is er één provincie wel heel dol op naakt slapen.

Uit onderzoek van Dekbed-Discounter.nl blijkt dat 13 procent van de Nederlanders naakt slaapt en dat daarin dus een verschil tussen provincies zit.

Een op de tien Nederlanders slaapt naakt

1075 Nederlanders deden mee aan het onderzoek waaruit dus blijkt dat ruim een op de tien Nederlanders kiest voor naakt slapen. 48 procent doet dat vanwege het comfort, 27 procent voor de temperatuurregulatie en 20 procent voor de gezondheid.

Metro schreef al eerder over de voordelen van naakt slapen. Hieronder een paar op een rij:

De kans op infecties vermindert;

Het geeft een boost aan je seksleven;

Je nachtrust is beter;

Je verbrandt meer calorieën.

En de mensen die het allerliefst naakt slapen? Dat zijn Groningers. Daar slaapt 27 procent zonder kleren, Zeeland staat met 16 procent op de tweede plek, Noord-Holland met 15 procent op de tweede plek. In Utrecht zijn ze de minst grote fans van slapen zonder kleren, slechts 7 procent doet dat daar. Utrechters slapen vaker in bijvoorbeeld alleen hun ondergoed (35 procent).

Slaapmasker en oordoppen

Je kunt tijdens het slapen natuurlijk nog meer dingen kiezen dan een pyjama, alleen je ondergoed of je geboortepak. Zo slaapt 7 procent van de respondenten met een slaapmasker, 9 procent propt elke avond oordoppen in de oren. En wederom gaat Groningen aan kop: 14 procent gebruikt daar een slaapmasker om ‘s nachts beter door te slapen. Mensen in Flevoland zijn dan weer de grootste fans van oordoppen (17 procent). Wellicht omdat daar nog weleens een festival of twee plaatsvindt?

