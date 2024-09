Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister staat open voor maatregelen fatbikes, maar er zitten haken en ogen aan

De roep om maatregelen tegen fatbikes klonk de afgelopen tijd steeds luider. Nu wil de Tweede Kamer ook de oorlog aan fatbikes verklaren. Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) zegt dat hij bereid is om alle maatregelen tegen fatbikes uit te voeren die een meerderheid van de Kamer aan hem voorlegt. Hij waarschuwt wel dat er nog de nodige haken en ogen aan zitten.

Het aantal ongelukken met fatbikes stijgt. Er waren vorig jaar opvallend veel fietsers onder de verkeersdoden, wat deels te wijten was aan het aantal e-bikes. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt de opkomst van de fatbike dan ook ‘geen goede zaak’, vertelde hij eerder aan Metro. Traumachirurgen zien veel letsel, maar zeggen dat er nog geen complete cijfers over bestaan.

Overigens zijn fatbikes volgens een fietsexpert heus niet alleen maar slecht. Al vindt hij ook: regelgeving is keihard nodig. Dat vinden vijftig gemeenten en de Fietsersbond ook.

Forum voor Democratie is de enige partij in de Tweede Kamer die weerstand biedt tegen het invoeren van maatregelen. Alle andere fracties vinden het hoog tijd dat de overheid ingrijpt.

Minister Barry Madlener over maatregelen

Nu lijkt er dus een opening voor die – volgens velen – broodnodige maatregelen, maar dat is zeker nog niet in kannen en kruiken. Madlener zegt dat de maatregelen grote consequenties kunnen hebben. „We moeten er goed over nadenken of we die nemen of niet.”

Het zijn juist fatbikes die veel overlast veroorzaken, bij andere e-bikes is dat minder. Maar juridisch onderscheid tussen fatbikes en elektrische fietsen is volgens Madlener moeilijk te maken. „We moeten geen dikke bandenpolitie gaan instellen, dat lost het probleem ook niet op.” In een fatbikevrije zone zou dus mogelijk geen enkele elektrische fiets welkom zijn. Wel belooft Madlener te onderzoeken of het onderscheid toch mogelijk is.

🚲 Verkoper roept fatbikes terug Fatbikeverkoper La Souris roept opgevoerde fatbikes van het merk QMWheels terug. Het gaat om de laatste fietsen van het model V20. De fatbikes zijn volgens La Souris te makkelijk op te voeren en de verkoper wil met een beveiligingsupdate het opvoeren ongedaan maken. Het gaat om zo’n 3000 fatbikes.

Helmplicht voor fatbikes?

Ook een helmplicht zou dus voor alle e-bikegebruikers gelden, verwacht Madlener. Een idee voor een helmplicht tot een bepaalde leeftijd vindt de minister een interessante gedachte, maar hij wijst ook op ongelukken met ouderen op elektrische fietsen. Daarom vraagt hij zich af waarom een helmplicht niet voor iedereen op een elektrische fiets zou moeten gelden.

De overlast en onveiligheid waar iedereen de mond van vol heeft, komt voor een groot deel omdat fatbikes vaak worden opgevoerd. Ze kunnen daardoor veel harder dan de toegestane 25 kilometer per uur. „De handhaving moet ook beter”, zegt Madlener daarover. Hij zegt dat ongeveer 250 nieuwe rollerbanken zijn aangeschaft, en hij wil kijken of boa’s daar ook gebruik van kunnen maken.

Veel mensen maken zich zorgen over ongelukken met jonge kinderen op fatbikes. Maar een leeftijdsgrens van twaalf jaar is onuitvoerbaar, zegt Madlener. De legitimatieplicht geldt immers pas vanaf veertien jaar. „Veertien is dus uit te voeren, zestien kan wellicht ook.”

Volgende week spreekt de Kamer naar verwachting verder over verkeersveiligheid. Het ligt voor de hand dat fatbikes dan opnieuw aan bod zullen komen.

Reacties