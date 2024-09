Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bondgenoten-kijkers krijgen kriebels van relatie Diederik en Britt: ‘Wandelende red flag’

Britt en Diederik werden in het realityprogramma De Bondgenoten verliefd op elkaar, maar hun relatie is nogal onstuimig en kijkers krijgen nogal de kriebels van hun gedrag. En dan gaat het vooral om hoe Diederik tegen zijn liefje doet.

In De Bondgenoten vertoeft een groep Nederlanders samen in een loods. In verschillende teams gaan ze allerlei uitdagingen en spellen met elkaar aan en aan het eind van iedere maand gaat er één kandidaat met een ton naar huis.

Koppel Britt en Diederik in De Bondgenoten

Maar naast competitie speelt er ook een hele hoop drama en tumult in de loods. Eerder vertelde oud-kandidaat Mary van der Laak, die een ton won in het programma, dat ze het prijzengeld twee maanden na haar deelname nog niet binnen had. En dat ze in plaats van 100.000 euro, 60.000 euro krijgt. „Dan hebben we het nog niet over de inkomstenbelasting in 2025”, aldus de oud-kandidaat.

Als je allerlei mensen in een loods bij elkaar zet, dan bloeit er ook nog weleens iets op. Zoals tussen twintigers Britt en Diederik. Maar hun relatie zorgt ook voor de nodige drama. De twee hebben namelijk om de haverklap ruzie met elkaar. Britt wordt continu overgenomen door golven van jaloezie en Diederik blijkt nogal een dominant karakter te hebben.

Diederik geeft uitbrander richting vriendin

Gisteravond is het wederom raak. Diederik krijgt in de loods steeds meer mensen tegen zich. Zijn dominante houding valt namelijk niet bij iedereen in de smaak. Hij zit aan tafel met meerdere kandidaten, waaronder Britt. Diederik gooit er wat stoere praat in en Britt corrigeert hem. „Geintje schat, het spijt me. Ik zal niet verbaal over je heen walzen”, zegt Diederik tegen zijn vriendin. „Doe maar”, reageert Britt snel. „Je weet dat je dat niet wilt.” Maar Britt houdt vol. Diederik: „Nu ga je dat zeggen en dan is het straks weer janken geblazen. Dan ga je weer lopen huilen en heb ik weer vier dagen ruzie. Loop je weer met een chagrijnige bek door de loods heen.”

Terwijl Diederik Britt de wind van voren geeft, reageren andere tafelgenoten verontwaardigd en staan op. „Ga maar lekker vechten, wij gaan weg”, klinkt het.

Ruzie en jaloezie in relatie

Daarna vraagt Britt aan haar vriendje of hij het allemaal echt meent. „Zie je, en dat zei ik. Dan is het weer janken geblazen”, zegt Diederik. „Schat! Niet zo onaardig praten”, aldus Britt. Daarna legt Diederik uit dat hij het allemaal in ‘grappige context’ zegt. Britt: „Als je zo zou praten tegen mij als ik je buiten zou leren kennen, dan zou ik niet met je omgaan.”

Britt vindt sommige dingen die Diederik zegt namelijk niet normaal. „Ik ben echt een nette meid he. Met jou ben ik knettergek, maar daarbuiten ben ik gewoon netjes.” Diederik: „Ik ben ook een hele degelijke, nette jongen.”

Ook meerdere bondgenoten ziet dat de ‘rode vlaggen’ uithangen bij deze relatie. Kandidaat Annet denkt dat Britt lijdt onder de relatie. „Ik vind het gewoon zielig. Haar hele Bondgenoten-avontuur gaat over hem pleasen.” En meer kandidaten hebben te doen met Britt.

Later belandt Diederik ook in een conflict met Johan, de oudste kandidaat in het programma, over een mogelijke groepsopdracht. Diederik bepaalt namelijk dat zijn team eerst het materiaal mag bekijken, omdat zij dit als eerste in handen krijgen. Maar dat vindt Johan onzin en hij besluit de spullen uit de kamer van het team te pakken. Maar daar is Diederik niet van gediend en die klapt snel de deur voor Johan zijn neus dicht, tot ongenoegen van andere kandidaten, die het gedrag van Diederik niet normaal vinden.

Kijkers krijgen kriebels van relatie

Overigens gebeurt dit alles wel vaker in De Bondgenoten, maar Johan begrijpt volgens Diederik het spel niet helemaal. Als hij opnoemt dat hij het allemaal ‘achterlijk gedrag’ van Johan vindt, schiet dat weer bij Johan in het verkeerde keelgat. „Niemand zegt tegen mij dat ik achterlijk ben.” En dan is daar Britt om het voor haar vriendje op te nemen. „Dat zei hij niet. Hij zei dat je je achterlijk hebt gedragen.”

Als later Floris een verkeerde blik naar Britt werpt, vuurt Britt richting hem. „Goed zo schatje”, zegt Diederik tevreden over de felle reactie van zijn vriendin. „Ik heb de liefde van mijn leven gevonden en het zal mij een worst wezen”, aldus Britt over de mening van anderen.

In de aflevering van vanavond komen de ouders van Britt langs. En is iedereen in de loods toch wel benieuwd wat ze van hun nieuwe schoonzoon vinden. Inclusief kijkers, die de kriebels krijgen van de relatie van het stel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een kansloos figuur is Diederik, je eigen "vrouwtje" publiekelijk zo belachelijk maken? Vrij kansloos ook dat niemand opstaat om hem aan te spreken. Wedden dat Britt het gaat accepteren? #debondgenoten pic.twitter.com/8tqUS8sFGA — Kostiets Asimarakis (@EenMarokkaas) September 19, 2024



die diederik is echt bizar,, zo praat je toch niet tegen je vriendin #Debondgenoten — sil🇳🇱 (@robinspride) September 19, 2024

die diederik is echt bizar,, zo praat je toch niet tegen je vriendin #Debondgenoten — sil🇳🇱 (@robinspride) September 19, 2024



Diederik die de uitspraak "ik maak jullie dochter de hele tijd aan het huilen" doet, bah hij is zich er ook maar al te bewust van 🤢🤢🤢🤢🤢 #debondgenoten — Marie 🪷 (@Marie06378845) September 19, 2024

Diederik die de uitspraak “ik maak jullie dochter de hele tijd aan het huilen” doet, bah hij is zich er ook maar al te bewust van 🤢🤢🤢🤢🤢 #debondgenoten — Marie 🪷 (@Marie06378845) September 19, 2024



Go Johan! 💪🏻 Zet die snotneus van een Diederik maar op z'n plaats!! Wie denkt ie wel niet dat ie is?!? 😓

Kom maar op met die gele kaart #debondgenoten #bondgenoten — Silvia (@Silvia28488) September 19, 2024

Go Johan! 💪🏻 Zet die snotneus van een Diederik maar op z’n plaats!! Wie denkt ie wel niet dat ie is?!? 😓

Kom maar op met die gele kaart #debondgenoten #bondgenoten — Silvia (@Silvia28488) September 19, 2024



Laten we hopen dat de ouders van Britt haar even duidelijk maken dat Diederik 1 grote wandelende red flag is maar dat zal wel niet#debondgenoten — Mahroofisgone 🇳🇱 (@mahroofisgone) September 19, 2024

Laten we hopen dat de ouders van Britt haar even duidelijk maken dat Diederik 1 grote wandelende red flag is maar dat zal wel niet#debondgenoten — Mahroofisgone 🇳🇱 (@mahroofisgone) September 19, 2024



O god morgen ouders Britt op bezoek 😂😂😂

🍿🍿 #debondgenoten — Monique.🌹 (@moontje525) September 19, 2024

O god morgen ouders Britt op bezoek 😂😂😂

🍿🍿 #debondgenoten — Monique.🌹 (@moontje525) September 19, 2024

Je kijkt De Bondgenoten terug via KIJK.

