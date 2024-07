Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oud-Bondgenoten-kandidaat doet boekje open over prijzengeld: ‘Nog niet ontvangen’

Deelnemers van het spelprogramma De Bondgenoten strijden allemaal voor één doel: het winnen van een ton. Een flinke som geld dus. Maar oud-kandidaat Mary van der Laak doet een boekje open over de gang van zaken met dat prijzengeld.

In De Bondgenoten vertoeft een groep deelnemers samen in een huis (afgesloten van de buitenwereld). Hoewel hun samenzijn al voor genoeg drama, ophef en entertainment zorgt, spelen ze ook allerlei spellen tegen elkaar. Iedere maand vindt er een finale plaats en strijden twee kandidaten om 100.000 euro. Metro sprak afgelopen najaar de eerste deelnemers die de Flevolandse loods binnenstapten

Winnaar krijgt ton in De Bondgenoten

In de vorige cyclus was het kandidaat Rick die onverwachts met een ton naar huis ging. De finale kreeg namelijk een aardige plottwist. Rick nam het op tegen de doorgewinterde Bondgenoten-deelnemer Robert, die acht codes binnenhaalde door opdrachten te winnen. Maar het was Rick die daadwerkelijk een ton bemachtigde, ondanks dat hij maar twee codes voor de kluis had. En dat vonden kijkers en deelnemers voor Robert toch wel heel zuur.

Maar twee maanden geleden won oud-deelnemers Mary van der Laak de zesde cyclus van het spelprogramma. Zij nam het in de finale op tegen kandidaat Serena, die eveneens de meeste codes binnensleepte. Maar het was uiteindelijk toch Mary die de kluis opende waar een ton in lag.

Geen 100.000 euro op haar bankrekening

Maar Mary laat, twee maanden na haar winst, weten dat dat prijzengeld nog steeds niet binnen is. Op Instagram schrijft ze daarover. „Zojuist vernomen dat we binnen anderhalf jaar moeten verhuizen… Ons (nieuwbouw) appartementencomplex wordt gesloopt! Nu komt het (nog te ontvangen bedrag) wel van pas.”

Er zijn inmiddels al meerdere winnaars van het programma bijgekomen, maar die ton, daar moeten deelnemers kennelijk langer op wachten. Ook laat ze weten dat ze van de 100.000 euro, uiteindelijk 60.000 euro daadwerkelijk krijgt. „Dan hebben we het nog niet over de inkomstenbelasting in 2025”, aldus de oud-kandidaat.

Reacties