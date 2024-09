Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Asielzoekers zouden in Budel ‘aanhoudende overlast’ veroorzaken, minister Faber om hulp gevraagd

In Budel zouden bewoners van het asielzoekerscentrum ‘aanhoudende overlast’ veroorzaken. De gemeente Cranendonck doet nu een „dringende oproep” aan asielminister Marjolein Faber om snel in te grijpen. Dat heeft de burgemeester, Roland van Kessel, in een brief naar haar neergepend.

Na Ter Apel is het asielzoekerscentrum in Budel het grootste azc van Nederland. Maar volgens de burgemeester ervaren inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur van Cranendonck al jarenlang overlast door bewoners van de locatie in Budel, dat tot de gemeente Cranendonck behoort. „Na een korte periode van relatieve rust is de overlast de afgelopen weken weer toegenomen, met incidenten zoals diefstallen, vernielingen en bedreigingen.”

Ook wijst Van Kessel in de brief op een toename van het aantal incidenten op het COA-terrein. Vorige week donderdag was er bijvoorbeeld een steekpartij, waardoor een bewoner van het azc lichtgewond raakte. Dit was in drie maanden tijd de derde steekpartij tussen bewoners van het asielzoekerscentrum in de Brabantse plaats.

‘Aanhoudende overlast’ door asielzoekers

De burgemeester stelt dat de overlast een grote impact heeft op de leefbaarheid en sociale veiligheid. De „voortdurende overlast” vraagt volgens hem niet alleen veel capaciteit van toezichthouders, boa’s, de politie en andere beveiligers, maar leidt ook tot onrust en polarisatie binnen de gemeente. „We hebben er echt genoeg van”, aldus Van Kessel.

De burgemeester zegt ook bij de vorige staatssecretaris Eric van der Burg geregeld aan de bel te hebben getrokken. De gemeente stelt alle mogelijke lokale maatregelen al te hebben genomen om de situatie te verbeteren. „Wij kunnen echter niet meer dan de symptomen bestrijden. Voor het aanpakken van de oorzaak van de overlast zijn we afhankelijk van het COA en het ministerie.”

De gemeente wil dat het aantal overlastgevers op de COA-locatie snel blijvend omlaag gaat. De burgemeester wil binnenkort in gesprek over de problemen en de maatregelen die de minister gaat nemen voor Cranendonck. „We zijn blij met de uitspraken in de troonrede en de toezegging dat het kabinet op de kortst mogelijke termijn er alles aan zal doen om de schrijnende situaties in Ter Apel en in Budel aan te pakken. Maar een aantal van deze maatregelen is niet op korte termijn uitvoerbaar”, schrijft Van Kessel.

