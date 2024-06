Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruzie bij De Bondgenoten: ‘Met je blaaskakenbek’

Max en Wendy, die beiden meedoen aan programma De Bondgenoten, zijn bepaald géén bondgenoten, ondanks dat ze in hetzelfde team zitten. Sterker nog, gisteravond was te zien hoe de twee het behoorlijk met elkaar aan de stok kregen. Beledigingen vlogen over en weer.

De Bondgenoten is een programma waarin vier zelf samengestelde ‘bondjes’ elkaar moeten wegspelen om aan het einde van de maand opeens individueel kans te maken op een ton. De winnaar verlaat De Bondgenoten, net als één persoon van het slechtste team (met niks). Elke maand stappen twee nieuwe kandidaten de loods binnen en begint de volgende ‘race naar’ 100.000 euro. Metro stelde zes deelnemers al aan je voor en blikte met hen vooruit.

Bonje in De Bondgenoten

„Die is echt niet goed hoor, kinderachtig gedrag dit”, is al meteen te horen in het huis van De Bondgenoten. Er is discussie gaande: niet iedereen uit hetzelfde team is het eens met een beslissing die net is gevallen. Het team van Wendy en Max heeft namelijk punten gedoneerd aan een ander team, maar Max had daar zo z’n vraagtekens bij, omdat het natuurlijk wel een wedstrijd blijft. Uiteindelijk besluit Max het gesprek te verlaten, maar Wendy praat achter zijn rug om verder over hem.

„Uiteindelijk hebben Erik en ik het erdoorheen gedrukt”, zegt ze over het doneren van de punten. „Max was het er niet mee eens. Hij roeptoetert als een blaaskaak met stoom uit z’n oren: ‘Je schiet jezelf in de voet’. Ja, flikker maar lekker op. Zoek ‘t maar uit, met je blaaskakenbek. Ben er klaar mee, met die gozer.”

Ondertussen noemt Max Wendy een „kinderachtig wijf”. „Je bent 51, doe even normaal joh…” Het sarcasme zit er ook goed in als één van de deelnemers vraagt of hij niet even in gesprek moet met Wendy: „Nee, ze roddelt niet, toch? Ze is totaal niet kinderachtig aan het doen.”

Het akkefietje in De Bondgenoten kun je hier terugkijken:

