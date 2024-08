Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomerse talkshowoorlog gewonnen door De Oranjezomer: dit is waarom dat opvallend is

Zowel NOS als RTL hebben flink gespaard om deze zomer groot uit te kunnen pakken met een talkshow vanuit Parijs. Maar opvallend genoeg is juist de talkshow die ‘gewoon’ vanuit Nederland wordt gemaakt het populairst. Hélène Hendriks scoort met De Oranjezomer hoge kijkcijfers.

Dione de Graaff praat in NOS Studio Parijs de kijker op NPO 1 bij over wat er allemaal gebeurt op de Olympische Spelen. Wie naar RTL zappt, ziet in Humberto à Paris Humberto Tan in een café in Parijs zitten. Op SBS6 praat Hélène Hendriks de kijker bij, in tegenstelling tot de rest niet vanuit Parijs maar vanuit Rotterdam. Het AD heeft de kijkcijfers van de drie talkshows geanalyseerd. En daaruit blijkt dat De Oranjezomer de grote winnaar is.

Hélène heeft ruim 200.000 kijkers meer dan Humberto

De krant heeft alleen de doordeweekse cijfers geanalyseerd. Dit omdat De Oranjezomer in het weekend niet wordt gemaakt. In de doelgroep 6 jaar en ouder scoorde het programma gemiddeld 682.000 kijkers afgelopen week. Dat blijkt uit de cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Studio Parijs bereikte 654.000 kijkers en Humberto à Paris 434.000.

De reden dat deze cijfers zo opvallend zijn is dat Hélène Hendriks als enige geen Olympische sporters uitnodigt aan haar tafel. De kijker blijkt daar toch minder behoefte aan te hebben dan RTL en NOS denken. Zo gaat het in De Oranjezomer ook over deze bijzondere ‘opslagplek’ van Caroline van der Plas. „Er komen ook andere onderwerpen aan bod. Dat verklaart misschien ook meteen deels het succes. Als je weinig met sport hebt, kom je minder snel bij Dione en Humberto uit”, vertelt mediastrateeg Evert Bronkhorst in de krant.

De Oranjezomer heeft geen olympische gasten

„Het sfeertje bij Hélène aan tafel, die al vóór de Spelen begon, is ook al bekend. Je weet wat je krijgt.” Bijzonder is dat De Oranjezomer begint om 21.30 uur, dan zijn er nog veel sporten bezig die uitgezonden worden op NPO 1. „Ze behaalt deze cijfers dwars door het sporten heen. Atletiek en zwemmen zijn dan soms nog bezig.” De mediastrateeg noemt haar „de nieuwe Linda de Mol van het moment”.

De Oranjezomer en De Oranjewinter begonnen als spin-off van het populaire Veronica Inside (tegenwoordig Vandaag Inside). In 2023 werd het opnieuw geïntroduceerd als invulling tijdens de zomer- en winterstop van het tv-programma. Deze zomer werd het aan het begin van de zomer uitgezonden vanuit KNVB Campus in Zeist. Tijdens het Europees Kampioenschap Voetbal keerde Vandaag Inside tijdelijk terug, als Vandaag Inside Oranje. Sinds 15 juli is De Oranjezomer er weer, deze keer vanuit het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

‘Dione de Graaff ook een winnaar’

Volgens Bronkhorst moet Dione de Graaff ook niet onderschat worden. Vooral de wat jongere kijker is geïnteresseerd in de sport en de inhoud. Zij belanden „sneller bij Dione. Daar is minder ruimte voor een grapje en een muzikaal optreden. Het is maar net hoe je naar de cijfers kijkt. Dione is evengoed de talkshowwinnaar.” Naar Hélène Hendriks kijken vooral de wat oudere kijker, die waarschijnlijk ook Vandaag Inside volgen.

