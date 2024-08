Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze eisen hebben vakantiewerkers en dit verdien je met een vakantiebaan

Dat jongeren het salaris het belangrijkste vinden bij een vakantiebaan is steeds minder vaak het geval. Vooral een flexibel rooster vinden ze belangrijk. Waarom is dat? En welke baantjes zijn deze zomer populair?

Vakantiebaantjes zijn nog steeds – net als bijbanen – populair. Maar achter de lopende band staan of dozen inpakken doen jongeren liever niet. Ze vinden steeds vaker de weg naar de horeca, schrijft De Telegraaf. „De populariteit van meer ’menselijk’ werk neemt toe. Tegelijkertijd vinden ze baantjes in het productiewerk net wat minder sexy”, vertelt Joris Raaijmakers in de krant. Hij is algemeen directeur van uitzendbureau JAM.

Het aanbod aan zomerbanen is dit jaar met 12 procent gestegen bij Indeed. Er worden veel helpende handen in de horeca gezocht. Maar ook banen als schoonmakers en verkoopmedewerkers liggen voor het oprapen. Naast werken in de horeca, werken jongeren ook graag in winkels. Dit mede doordat de werktijden aantrekkelijk zijn. Winkels sluiten een stuk eerder dan horecazaken.

De baas niet laten bepalen wanneer jij werkt

De belangrijkste eis die jongeren hebben: flexibele werktijden bij hun vakantiebaan. Het is belangrijk voor ze dat er genoeg tijd overblijft om andere leuke dingen te doen. „Jongeren willen vaak niet dat de werkgever hun tijden bepaalt en zij hun schema daaromheen moeten plannen. Ze willen zelf aangeven wanneer ze beschikbaar zijn”, aldus Raaijmakers.

Een serveerster uit Den Haag legt uit erg veel waarde te hechten aan die flexibiliteit. „Het is met werktijden echt ideaal. Je geeft je beschikbaarheid op in een app en dan word je volgens die uren ingeroosterd. Soms vragen ze of je op andere dagen ook kunt werken, maar je kunt dat zelf beslissen.”

Uitzendbureau Randstad ziet ook dat jongeren voor sociale functies gaan. Ze tippen jongeren dat er meer is dan de horeca. Zo zoeken ze in dierentuinen, hotels, zwembaden en vakantieparken ook vaak extra medewerkers in de drukke zomerperiode. Heb je nog geen vakantiebaan, maar wil je er wel een? Metro schreef eerder op welke dag je het beste kan solliciteren.

Wat verdien je met een vakantiebaan?

Een vakantiekracht moet rekenen op het minimumjeugdloon. Dat komt vooral omdat het maar voor een korte periode is. Wanneer je langer ergens werkt, omdat het bijvoorbeeld je vaste (bij)baan is, kun je meer verdienen. „Binnen Nederland is dat een percentage van het minimumloon, variërend van 30 procent voor 15-jarigen tot 80 procent voor 20-jarigen”, legt SalarisNet uit.

Vanaf 15 jaar geldt een wettelijk minimumloon. Een 15-jarige verdient dan minimaal 24,32 euro per dag. Dit loopt naarmate je ouder wordt snel op. Een 17-jarige krijgt minimaal 32,02 euro per dag. Een 19-jarige 48,64 euro en wie twintig is, krijgt minimaal 64,85 euro per dag overgemaakt. Vanaf 21 jaar geldt het normale minimumloon.

