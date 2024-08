Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeilduo vertelt over ‘meest bizarre Nederlandse medaille’: ‘Heel blij dat we de boot nog niet omgeslagen hadden’

Hoewel het vrijdag misging bij de finish, hebben zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz tóch een gouden medaille mee naar huis kunnen nemen. Het duo schoof gisteravond aan bij Humberto in Humberto à Paris om te vertellen over hun avontuur.

Want een avontuur was het zeker voor het duo: doordat de route net anders was dan anders, vergisten de Aanholt en Duetz zich in de plek van de finish.

Gelukkig voor het duo waren hun prestaties in de voorgaande races zo goed, dat ze toch naar huis mochten met de gouden medaille. Die gouden medaille noemt Humberto in Humberto à Paris „misschien wel de meest bizarre Nederlandse medaille tot nu toe”.

Humberto is dan ook benieuwd naar hoe het allemaal is gebeurd. „We vonden het al wel raar dat we de finishvlag niet konden zien op wat we dachten dat de finishboot was. Maar we dachten: dit is altijd de finish, dit gaat helemaal goed”, begint Duetz.

Helemaal goed ging het niet. De finish bleek niet de finish te zijn. De twee realiseerden dat zich toen er geen toeter klonk toen zij ‘over de finish’ kwamen en handelden snel. „We waren heel blij dat we de boot nog niet omgeslagen hadden”, voegt Van Aanholt toe. „Dat doe je normaal als je gewonnen hebt. We hadden ons nog even ingehouden.”

De twee finishten door hun inschattingsfout niet als eerste, maar mochten uiteindelijk wel goud naar huis meenemen. Hoe? De einduitslag in het toernooi werd bepaald door de som van álle gevaren wedstrijden.

„Het is heel balen dat we die finish gemist hebben, en we voelen ons ook wel echt een klein beetje dom”, bekend Duetz eerlijk aan tafel met Humberto. „We hadden het kunnen weten als we netjes op het startschip gekeken hadden. We hadden het moeten weten, maar tegelijkertijd wist de helft van de vloot het niet. Dat was best raar.”

Humberto snapt hoe het duo zich voelt, maar benadrukt ook dat zij ondanks hun inschattingsfout „veruit de beste waren”. Daar stemt Deutz mee in: „We zijn zo trots dat we het nog hebben kunnen oplossen en ik denk dat dat echt iets over ons teamwork zegt. Ook over hoe we omgaan met stresssituaties. Dus ik denk dat deze op die manier nog extra veel waard is.”

