Tv-optreden Paul de Leeuw was volgens Johan Derksen een complete afgang

Paul de Leeuw was zaterdagavond primetime op NPO 1 te zien met een registratie van zijn theatershow Paul de Leeuw – 60? We zien wel!. Johan Derksen heeft zitten kijken en noemt het in Vandaag Inside een complete afgang.

„Ik heb verbijsterd zitten kijken. Ik was zo verbijsterd dat ik bleef kijken. Het was niet leuk, het was niet humorvol, het was een complete afgang.” Vooral het tijdstip waarop het werd uitgezonden verbaasde hem. „Hoe kun je zoiets programmeren op zaterdagavond op NPO 1?”

Ook eerdere programma’s waarmee De Leeuw op tv schitterde vielen niet in de smaak bij de opiniemaker. „De laatste tien jaar heeft die jongen niks meer gedaan dat succesvol was.”

‘Vroeger was Paul de Leeuw een kijkcijferkanon’

Özcan Akyol gooit nog wat olie op het vuur. Hij heeft naar eigen zeggen „nog nooit meegemaakt dat Paul de Leeuw leuk was op tv”. Daar is Derksen het niet mee eens. „Vroeger was het een kijkcijferkanon. Maar de laatste jaren is het niks meer. Het is over.”

Ze zijn niet de enige met kritiek op de theaterregistratie. Showbizzjournalist Guido den Aantrekker schrijft op X: „Het vergt karakter om in te zien dat je tijd als optredend artiest geweest is. Paul de Leeuw is zó over the hill. Pijnlijk om te zien.”

Overigens zijn ze niet alleen kritisch op programma’s van anderen. Ze nemen zichzelf ook geregeld onder de loep. Zo moest onlangs de nieuwe leader van het programma aangepast worden, schreef Metro eerder al.

Nieuwe talkshow valt ook niet in de smaak

Vanaf 7 september is De Leeuw opnieuw te zien op NPO 1 met Pauls Social Club. In deze talkshow schuiven mensen met een beperking aan om de week te bespreken. Derksen staat niet te springen om dat te moeten kijken. „Nu gaat hij opnieuw, ten einde raad, jongeren met het syndroom van Down exploiteren.” Akyol is ook kritisch, volgens hem krijgen in Hilversum „sommige mensen meer kansen dan de ander. Hoe is dat mogelijk?”

Het volledige tv-weekend werd besproken door de heren van Vandaag Inside. En niet alleen Paul de Leeuw moest het ontgelden. Ook VPRO’s Zomergasten viel niet in de smaak bij Derksen. „Er kijkt geen hond naar dat programma en daar hebben ze schijt aan.” Hij pleit ervoor om het te laten presenteren door Matthijs van Nieuwkerk. „Dat zou heel nobel zijn van de VPRO, om een groot talent te redden.”

