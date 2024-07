Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nico Dijkshoorn over Matthijs van Nieuwkerk: ‘Heel tragisch’

Jarenlang zat schrijver en huisdichter Nico Dijkshoorn aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Toch spreken de twee elkaar nooit meer, vertelde Dijkshoorn gisteravond bij Vandaag Inside Oranje. „Ik ben wel geschrokken van wat hij heeft toegegeven.”

Jarenlang maakte Nico Dijkshoorn gedichten aan het einde van de uitzending van De Wereld Draait Door. Elf jaar lang zat hij er, blikte hij gisteravond terug in Vandaag Inside Oranje. „Ik heb eigenlijk nooit iemand gezien die zo ongelofelijk zat te genieten aan een tafel in de spotlights. En ik vond ook dat hij dat heel erg goed deed.”

Geschrokken van onthullingen

Toch lieten de onthullingen over de angstcultuur die binnen De Wereld Draait Door heerste, zijn sporen na bij Dijkshoorn. „Ik heb tegelijkertijd ook wel een beetje geschrokken van wat hij heeft toegegeven, dat hij heeft geschreeuwd. Als jij nu tegen mij heel hard gaat schreeuwen backstage, dan doe ik ook mijn jas aan en ben ik weg.”

Dat de twee daarom geen contact meer hebben, is volgens Dijkshoorn niet zo. „Matthijs en ik belden ook nooit.”

‘Passie van Matthijs van Nieuwkerk fenomenaal’

Toch blijft Dijkshoorn ook de andere kant van de medaille zien van Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door. „Ik weet met hoeveel passie hij dat programma maakte, dat vond ik fenomenaal. Dat heb ik bij hem beleefd als belachelijk plezier tijdens die uitzending. Maar dat de herinnering nu is dat dit een schreeuwende man is, dat vind ik heel tragisch en heel erg.”

Kijk hier het fragment van Nico Dijkshoorn over Matthijs van Nieuwkerk terug:

Leven draaide om programma

Volgens Dijkshoorn was het hele leven van Matthijs van Nieuwkerk gebaseerd op het programma. „Hij ging vroeg naar bed, hij leefde echt naar die uitzending toe, was goed voorbereid en praatte al een half uur van te voren met het publiek over de gasten”, blikt Dijkshoorn terug.

„Ik was er dan alleen op woensdag, maar dat deed hij iedere dag, bij iedereen. En als je dat doet, en dat wordt je, denk ik toch blijkbaar door zijn eigen schuld, uit handen geslagen… dat vind ik voor iedereen, wat er ook gebeurd is, ongelofelijk verdrietig. Dat is hetzelfde als dat je tegen mij zegt: ‘Je mag nooit meer schrijven’.”

