Kaaswinkels onverminderd populair, maar dat geldt niet voor alle speciaalzaken

In ons land zijn steeds meer supermarkten te vinden. Je zou denken dat dit ten koste gaat van de speciaalzaken, maar die vlieger gaat niet op voor kaaswinkels, daar zijn er steeds meer van.

Het totale aantal food-speciaalzaken blijft stijgen. In de winkelstraten is het aantal kaaswinkels met 37 procent gestegen. Wist je trouwens dat het eten van kaas helpt om gelukkig en gezond oud te worden? Ook buitenlandse voedingsmiddelen doen het goed, met een stijging van 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.

Friesland kreeg er met een stijging van 88 procent de meeste kaaswinkels bij. Noord-Brabant (stijging van 57 procent) en Gelderland (stijging van 53 procent) zagen ook een flinke groei. In Noord-Holland blijft het aantal kaaswinkels het hoogst, daar zijn er 5,6 per 10.000 inwoners.

Corona trok ons naar de kaaswinkels

Tijdens de coronapandemie kwamen er veel kaaswinkels bij. Patricia Hoogstraaten, directeur van de brancheorganisatie voor zelfstandig retail-ondernemers, snapt dat wel. „Door de beperkingen in de horeca zochten consumenten naar alternatieven om thuis van culinaire hoogstandjes te genieten.”

Dit resulteerde in omzetstijgingen van 20 procent tot 40 procent voor veel kaasspeciaalzaken. Het merendeel van deze winkels heeft deze groei weten vast te houden, wat volgens haar aantoont dat „consumenten de waarde van kwaliteit en specialiteit opnieuw zijn gaan waarderen. Consumenten zijn nog altijd op zoek naar kwaliteit en beleving, zelfs in tijden van onzekerheid.”

Voor brood en banket gaan we ook liever naar de bakkerij toe. Er zijn 16 procent meer bakkerijen in ons land. Daarnaast zijn er ook speciaalzaken te vinden die verschillende soorten koffie verkopen. Je moet dan wel de portemonnee trekken, want de koffieprijzen stijgen. Metro gaf eerder al antwoord op de vraag: wat is het goedkoopst, pad, cup, bonen- of filterkoffie?

Deze winkels zijn minder populair

Het aantal groente- en fruitspeciaalzaken is met 23 procent gedaald en het aantal slagers met 10 procent. Dat komt waarschijnlijk omdat de Nederlander daarvoor naar de supermarkt gaat. In de afgelopen tien jaar zijn er 1200 supermarkten bij gekomen.

Speciaalzaken blijven relevant door met de tijd mee te gaan. Ze vernieuwen, bijvoorbeeld door een automaat in de winkel te plaatsen. Klanten kunnen hun stuk kaas dan gemakkelijk uit de muur trekken.

Mede door dat soort innovaties hoef je volgens Hoogstraten niet bang te zijn dat je favoriete speciaalzaak gaat verdwijnen. De winkels voegen namelijk iets toe aan het bestaande aanbod. „Om te overleven in een concurrerende markt blijven speciaalzaken zich onderscheiden. Dit doen ze onder andere door het aanbod van producten die op kleine schaal worden aangeboden, zoals lokale en seizoensgebonden producten of specialiteiten die alleen via speciaalzaken worden verkocht.”

Vroeger waren er alleen maar speciaalzaken

Vroeger moesten mensen naar de kaaswinkel, slager, bakker en groenteboer toe voor hun boodschappen. De eerste zelfbedieningszaken – zoals supermarkten toen genoemd werden – verschenen in de Eerste Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Vlak na de Tweede Wereldoorlog startte Chris van Woerkom als eerste met zelfbediening in Nijmegen. In 1948 opende Dirk van den Broek er een in Amsterdam. En aan het begin van de jaren vijftig volgden er steeds meer.

In 1961 werd het aanbod van de supermarkten uitgebreider. Toen kwam er nieuwe regelgeving waardoor het niet meer verplicht was om vlees, groenten en brood gescheiden van elkaar te verkopen. In 2014 bleek uit onderzoek dat mensen gemiddeld 680 meter moeten reizen om bij een supermarkt te komen.

Reacties