Johan Derksen, Albert Verlinde en Wilfred Genee zetten vraagtekens bij asielbeleid: ‘Onleefbaar land’

Wilfred Genee gooide gisteravond op de Vandaag Inside-tafel dat 40.000 nareizigers wachten op een verblijf in Nederland. En daar blijkt Johan Derksen, hoe kon het ook anders, het helemaal niet mee eens te zijn. Maar meer VI-gasten zetten vraagtekens bij het huidige asielbeleid.

Maandagavond schroomde Derksen niet om collega Jack van Gelder onderuit te halen. Gisteren reageerde hij op het nieuws uit De Telegraaf dat het aantal nareizigers op 40.000 staat. Het aantal nareizigers, familieleden van asielzoekers die ergens in het buitenland wachten op bericht of ze ook naar Nederland mogen komen, neemt sterk toe. Het afgelopen jaar werden negen op de tien nareisverzoeken ingewilligd.

Johan Derksen fel tegen asielinstroom

En niet geheel onverwacht is Derksen het totaal niet eens met deze zaak. „Ik ben een van de weinigen die zegt dat dit land het echt niet meer aan kan. Huizen niet, medische zaken niet, leraren niet, politie niet. Wij kunnen dat niet aan als klein landje, die toestroom.” Derksen legt uit dat voorstanders van migratie altijd spraken van een ‘handjevol’ migranten. „De teller staat op 40.000, die krijg je er dan bij, bij de mensen die al binnenkomen. Het wordt echt een onleefbaar land.”

Hij pleit voor een regeling waardoor asielzoekers ook weer het land uitgezet kunnen worden. Tafelgast Albert Verlinde kaart een verhaal aan over een Syrische mevrouw die heen- en weer reisde van Nederland naar Syrië om haar familie te kunnen bezoeken. Hoewel deze vrouw wel in Nederland wilde blijven, weigerde de rechter haar verblijfsvergunning, schreef het AD.

Ook Wilfred Genee en Albert Verlinde hebben vraagtekens

Daarna kaart Wilfred Genee een ontevreden Oekraïense vluchteling aan die klachten had over het hotel waar hij verbleef, waar het AD ook over schreef. Derksen haakt in dat hij het gek vindt dat sommige Oekraïners momenteel vechten in hun land en anderen Oekraïners ‘vertroeteld’ worden in Nederland. „Ik wil niemand dwingen tot oorlog voeren, maar het is toch een tikje dubieus.”

Verlinde kaart aan dat hij dat verhaal van de Syrische vrouw ook raar vindt. „Dat je op en neer gaat terwijl je dat land bent ontvlucht.” Daarna beaamt Genee dat je een status in Nederland krijgt omdat je een land bent ontvlucht en het te onveilig is om terug te gaan. „Dan kun je toch niet op en neer gaan vliegen?”

Besluiten en procedures

Voormalig Kamerlid Arend Jan Boekestijn, die ook te gast is bij VI, noemt dat bepaalde delen van zo’n land wel veilig kunnen zijn. „Dan ga je terug naar die bepaalde veilige delen, dan hoef je hier toch niet te blijven? En misschien is dat wel het probleem, dat iedereen zo met procedures bezig is. Maar dat je echt moet checken: ‘Ja als het veilig is, dan gaat u terug. Dan bent u geen asielzoeker of vluchteling meer. Gefeliciteerd, u mag terug'”, aldus Verlinde. En ook Boekestijn is van mening dat die procedures en besluiten sneller moeten worden genomen. „Bij sneller besluiten maak je fouten, maar uiteindelijk is het menselijker.”

