Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside-heren krijgen na hevige kritiek hun wil: ‘Iemand wil ons verrassen en wij vinden het kut’

Soms kun je denken: ‘Waar kun je je allemaal druk om maken?’ De Vandaag Inside-mannen hadden een mooi onderwerp gevonden: de nieuwe leader van het programma. Die beviel hen totáál niet, en er volgde hevige kritiek. In de aflevering van gisteravond leek alles weer bij het oude te zijn.

Wilfred Genee en Johan Derksen konden het, ondanks dat ze dus hun zin kregen, niet laten om de productie even te sarren: „Ik vond die andere eigenlijk misschien toch mooier”, zei Genee nadat de originele leader in ere was hersteld. Derksen: „Nu ik ‘m zie, denk ik: die andere was moderner.” „Ja, die is beter hè?”, reageert Genee weer. „We zijn weer te snel, te voorbarig geweest…”

Onlangs waren de Vandaag Inside-mannen trouwens ook al kritisch, maar dan op het asielbeleid.

Oude leader van Vandaag Inside in ere hersteld

Met name Genee en Derksen kraakten de nieuwe versie van de leader volledig af, de afgelopen dagen. De laatste noemde het filmpje woensdag „een wanproduct”, ondanks dat er na de eerste kritiek een aangepaste versie was gemaakt.

„Het is een ontzettende lullige samenloop van omstandigheden”, vond Derksen gisteren. „Een van onze naaste medewerkers heeft met de beste bedoelingen dit gedaan om ons te verrassen en wij vinden het kut.”

‘Mijn schuld’

Wilfred Genee gooide nog eens olie op het vuur door te zeggen dat hij tijdens een redactievergadering akkoord zou zijn gegaan met een nieuwe leader. „Ik weet daar alleen niks van, maar misschien heb ik dat inderdaad wel gezegd. Eigenlijk is het mijn schuld”, steekt hij de hand in eigen boezem. Derksen: „René (Van der Gijp, red.) vindt het allemaal gelul, maar een logo, een leader, dat is hartstikke bepalend voor een programma. Die lelijke letters van De Telegraaf zullen ook altijd zo blijven”, sneert hij nog even richting gast en De Telegraaf-journalist Wouter de Winther.

Eerder deze week gaf tafelgast Albert Verlinde ook aan de nieuwe Vandaag Inside-leader helemaal niks te vinden. Die ‘zou wel even contact opnemen met John de Mol’.

Je kunt het fragment over de nieuwe/oude leader hier terugzien:

Reacties