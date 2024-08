Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Grote computerstoring treft Kustwacht, Marechaussee en DigiD

Een grote computerstoring heeft woensdag ook de Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee getroffen. De diensten zijn sinds de nacht van dinsdag op woensdag nauwelijks bereikbaar.

Ook DigiD kampt met een storing. Het is niet duidelijk of die dezelfde oorzaak heeft. Die storing heeft onder meer gevolgen voor het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook kunnen mensen vaak niet online een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. GGD GHOR Nederland zegt dat dit vooral gebeurt bij mensen die via de mobiele telefoon proberen in te loggen.

De Kustwacht laat weten dat het daar om zowel telefoonverbindingen als radioverbindingen gaat. Bij de marechaussee is het contactcentrum niet bereikbaar. Ook kunnen er geen noodpaspoorten worden uitgegeven. „Het heeft geen zin om naar een van de afgiftepunten te komen.”

ANP

