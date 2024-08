Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op deze vliegvelden moet je het verst lopen tot de gate (en Schiphol hoort erbij)

Ga je naar Schiphol voor een welverdiende vakantie en wat rust, moet je eerst nog een halfuur wandelen tot je überhaupt bij je gate bent… Dat uitgeputte gevoel is nu bevestigd, want er is onderzoek gedaan naar de vliegvelden waar je het verst moet lopen tot je bij de gate bent. En Schiphol staat relatief hoog in de lijst.

De absolute winnaar? Dat is Madrid-Barajas Adolfo Suárez Airport in Spanje. Je kunt daar tot wel 2,5 kilometer onderweg zijn tot je je gate bereikt. Ga je liever met de trein op vakantie? We tipten je al eerder de mooiste treinreizen in Europa.

Tot wel 2,5 kilometer lopen naar de gate

Vergelijkingssite Parkos zocht uit op welke vliegvelden je het langst onderweg bent tot je je gate bereikt. De site vergelijkt doorgaans parkeerplekken bij vliegvelden, maar dook nu in de wandeltijd en becijferde de wandelafstand met behulp van Google Earth. Ook Schiphol krijgt dus een plekje in de lijst en eindigt op nummer 8. Op Schiphol leg je tot bijna 1,5 kilometer af als je naar de verste gate moet. Het kan dus zijn dat de ‘reistijd’ minder is.

Madrid-Barajas vergt het meeste van de reizigers, waar je tot wel 2,5 kilometer kunt afleggen. Tripje naar Madrid op de planning en al helemaal in paniek? Geen zorgen, je kunt op dat vliegveld gebruikmaken van gratis shuttles. Verder staan deze vliegvelden in de top vijf:

Athens International Airport, Griekenland: tot 2,49 kilometer

Paris Charles de Gaulle Airport, Frankrijk: tot 2,34 kilometer

Frankfurt Airport, Duitsland: tot 1,83 kilometer

London Heathrow Airport, Verenigd Koninkrijk: tot 1,79 kilometer

Schiphol spant in Nederland de kroon

Het is misschien een open deur, maar als we Nederlandse vliegvelden met elkaar vergelijken, spant Schiphol veruit de kroon. Er zit bijna een kilometer verschil tussen Schiphol en de nummer twee, Eindhoven Airport. Daar moet je maximaal 485 meter lopen tot je je gate bereikt. In Rotterdam The Hague Aiport gaat het om 189 meter, in Maastricht Aachen Airport om 159 meter en in Groningen Airport Eelde leg je maximaal 143 meter af.

Vorige Volgende

Reacties