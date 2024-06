Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doek valt voor Op1: presentatoren blikken terug in laatste aflevering

Het doek is gisteravond gevallen voor talkshow Op1. In de laatste aflevering ooit blikten de presentatoren terug op al het nieuws dat zij in de vierenhalf jaar dat het programma bestond hebben behandeld. Welmoed Sijtsma en Jort Kelder hadden de presentatie van de laatste show in handen.

„Een vrolijke begrafenis in het wit”, noemde Kelder het in de teaser.

Presentator blikken terug op vierenhalf jaar Op1

Carrie ten Napel, presentatrice vanaf het eerste Op1-uur, benoemde dat in vierenhalf jaar wel heel veel gebeurd is. „Als je erbij stil probeert te staan, dan kan je het niet allemaal terughalen. Ik vond het eerlijk gezegd soms te heftig. Ik ben weleens naar huis gereden met het gevoel: kunnen we de mensen dit wel aandoen? Het was echt pittig soms.”

Thomas van Groningen, die het programma de laatste maanden een enkele keer heeft gepresenteerd, grapte dat demissionair minister-president Mark Rutte „Op1 heeft overleefd”. Daar lachten de andere aanwezigen, onder wie Fidan Ekiz, Sven Kockelmann en Tijs van den Brink, hartelijk om.

Ekiz zei dat ze „een hartverzakking” kreeg toen op de dag van haar eerste uitzending met Kockelmann in december 2021 bekend werd dat het land opnieuw in lockdown ging. Daardoor kon heel het draaiboek van de uitzending overboord, blikte ze terug.

Aan bod kwamen ook bijvoorbeeld de val van het vierde kabinet-Rutte, maar ook de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten en de dood van Aleksej Navalny. De laatste uitzending werd gezamenlijk gemaakt door de omroepen WNL, EO en Omroep MAX.

Stoppen van Op1

In december vorig jaar werd bekend dat de stekker uit Op1 wordt getrokken. In totaal zijn 1159 uitzendingen van het programma uitgezonden. Het programma kende 28 presentatoren. In december lekte via het Algemeen Dagblad uit dat de NPO helemaal wilde stoppen met Op1. De NPO bevestigde een dag later dat Op1 inderdaad zou stoppen, wat bij veel mensen insloeg als een bom.

Na de zomer maakt BNNVARA een talkshow op de late avond van NPO 1. Die wordt gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw. Zij hebben een vaste invalpresentator. Wie dat is, is nog niet bekend.

Door de jaren heen waren er heel wat memorabele momenten in het programma. In mei 2023 kwam een vrouw die te gast was in het programma ten val. Presentatoren Charles Groenhuijsen en Margje Fikse hielpen niet, maar bleven zitten. Fikse begon zelfs verslag te doen van het incident, Groenhuijsen leek vooral verder te willen gaan met de uitzending. In augustus 2022 veroorzaakte Op1 veel ophef toen ze middenin een asielcrisis besloten om de talkshow uit te zenden vanuit aanmeldcentrum Ter Apel.

Wat dachten kijkers?

Kijkers vonden het overigens niet bepaald een goede aflevering. Volgens hen deed de talkshow vooral aan een sterk staaltje navelstaren.



Wij van #Op1 vinden #Op1 het beste programma dat ooit gemaakt is. — Erwin van Duin 🇪🇺 (@erwinvanduin) June 13, 2024

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

