Lowlands: dijk van een festival, maar op tv boeit het bijna niemand

Tienduizenden mensen genieten weer volop van festival Lowlands dit weekend, maar voor de buis… neuh, daar boeit het maar weinigen. Zonde eigenlijk, van zoveel werk (en geld).

Het gaat weer heerlijk los daar op Lowlands in Biddinghuizen, met vandaag als slotstuk nog Goldband. Daar is misschien niet iedereen blij mee, gezien een gespot bordje op het festivalterrein: ‘Wat is erger: Goldband als afsluitende headliner of de verandering van het klimaat?’ Maar goed, volop blije gezichten natuurlijk op een van de vele populaire festivals in ons land.

Lowlands krijgt veel aandacht op televisie

VPRO pakt dit weekend (weer) behoorlijk uit op tv, daarom wat Metro-aandacht in rubriek Blik op de Buis. Een compilatie van Lowlands was gisteravond te zien en op NPO 3 volgt ook vanavond nog een uitzending van 1 uur en 20 minuten. Deel één werd thuis op de bank bekeken door nog geen 180.000 zielen. Nou zijn dat nog heel wat meer mensen dan op Lowlands zelf van tent naar tent struinen, maar voor televisiebegrippen is het zacht uitgedrukt behoorlijk karig. De chips en cola en afstandsbediening werden gepakt voor Tour des Femmes Avondetappe, een herharling van De Ergenaam op RTL 4 en Johnny de Mols 30 seconds. Niet voor het festival.

Twee presentatrices zijn uitgerukt, Eva Koreman en Eva Cleven, om die paar kijkers door Lowlands te leiden. Er wordt veel werk van de uitzendingen gemaakt hoor, daar niet van. Dat valt te prijzen. Onlangs was ook Concert at Sea, het Zeeuwse festival van BLØF, twee avonden bij de NPO te zien. Dat trok veel meer kijkers dan Lowlands, maar voor NPO 1 was het nog altijd niet best. De Zwarte Cross, het grootste festival van Nederland, kreeg opvallend genoeg dan weer geen minuut zendtijd. Dat laatste kun je trouwens prima aan Omroep Gelderland, met vier dagelijkse samenvattingen overlaten. Die doen dat prima.



Froukje en Sugababes

Die Lowlands-kijkers die er gisteravond wél waren, hebben zich heus vermaakt. De tranen van de heren van Jungle by Night, prachtig. Froukje voor het derde jaar op rij: altijd leuk, al stond die ook ‘gewoon’ op Pinkpop, Zwarte Cross en Rock Werchter. Veel specialer was de revival van de Britse meidengroep van weleer, Sugababes.

Met die Sugababes hebben we gelijk de vinger achter het feit dat Lowlands hartstikke gaaf is, maar voor televisie veel minder geschikt. VPRO zond de wereldhit Round Round uit 2002 uit en op tv was het niet meer dan een beetje tuttig gedoe. Maar wie social media een beetje volgde (wat niet moeilijk is, want Lowlands-gangers zijn kampioen Instagrammen, met een onstuitbare reeks stories van 6 seconden concert), zag iets heel anders. Een zee van dolenthousiaste mensen die een schitterend uur hadden meegemaakt. Zie dit alleen al:



The crowd for Sugababes at Lowlands looks insane pic.twitter.com/GWdTvnv0BZ — JR (@jamster83) August 17, 2024

Lowlands moet je zelf meemaken

Lowlands is een meemaak-festival en veel minder een tv-kijkfestival, is de conclusie. Wat op de buis wel goed uitpakt zijn beelden van brakke campinggangers en een verhaaltje over ene Bob, tijdens Lowlands-nacht één. Die had naar verluidt een bad trip beleefd en was ‘door de eeuwen heen gereisd’. We hopen voor Bob dat ie vandaag weer in het juiste jaar belandt en Goldband nog kan meepikken. Ook aardig: een item over de festivalganger op leeftijd. Dat is ook wel op z’n plaats. Lowlands bestaat al zo lang, dat het publiek soms meegroeit en de gemiddelde leeftijd van de festivalgangers in Flevoland met de jaren behoorlijk is toegenomen. Een goedlachse kerel die al meer dan een halve eeuw op onze aardbol vertoeft overigens: „Ik ben hier voor het eerst.”

🎸 Lowlands als een speer Festival Lowlands in Biddinghuizen bestaat sinds 1993. Er werden toen 7.500 kaartjes verkocht. Dit jaar zijn dat er 65.000, maar na die eerste keer ging het werkelijk als een speer. 1994: 12.500. 1995: 25.000. 1996: 30.000. 1997: 40.000. 1998: 45.000. 1999: 55.000. 2000: 57.000.

Gemaakt voor… ja waarvoor eigenlijk?

Waarom Lowlands toch elk jaar zo uitgebreid op televisie is… het is niet helemaal duidelijk. Scoren doet het qua kijkcijfers al jaren niet (qua waardering vast veel beter). Het lijkt bijna op een jaarlijks NPO-uitje, óf men maakt het festival in geachten belangrijker dan het is.

Dat je meerdere concerten helemaal live op NPO 2 Extra kunt zien, dan is dan weer wel te snappen; daar heb je als eventuele fan die geen Lowlands-kaartje kon scoren wat aan. Veel optredens zijn ook terug te zien via 3voor12.vpro.nl. Daar kun je naar eigen keuze streamen en dat is handig. Maar verder: op naar Lowlands 2025, maar dan wel zwetend in de Alpha of de Bravo.

Aantal blikken uit 5: 3 en 1,5

Noot: 3 voor de uitzending, 1,5 voor het nut.

