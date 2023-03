Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hugo Kennis en Eva Cleven in Race Across The World: ’18 uur met diarree in een bus zonder wc’

Doe het maar even: 14.000 kilometer reizen, door zeventien landen, twee maanden lang. Vliegen: verboden. Budget: beperkt. Telefoon / internet: geen. Dat is het nieuwe tv-spel Race Across The World, waarin onder meer Hugo Kennis en Eva Cleven de strijd aangaan.

Vanaf vanavond is Race Across The World op RTL 4 (20.30 uur) te zien. Niet alleen Kennis en Cleven namen de uitdaging, een reis van Mexico City tot Ushuaia in Argentinië, de zuidelijkste stad ter wereld, aan. Kijkers zien ook zanger Bastiaan Ragas met zoon Sem, muzikant en Maestro-jurylid Dominic Seldis met dochter Katy (‘Funny Face’), comedian Howard Komproe met vriend en kunstenaar Dré en Nederland in Beweging-boegbeeld Olga Commandeur met haar man Frank (let op, dat wordt een veelbesproken zogeheten ANWB-stelletje en wel meer dan dat).

Metro bekeek de eerste aflevering van Race Across The World (een Brits idee) deze week met de deelnemers en praatte na afloop na met Hugo Kennis en Eva Cleven.

Meer gekkigheid op de buis

De tv-kok en radio-dj / tv-presentatrice (Het Klokhuis) zijn elkaars beste vrienden na hun gedenkwaardige deelname aan Expeditie Robinson 2019. Kennis won die editie, Cleven werd meer dan verdienstelijk tweede. De twee lopen zelden weg voor wat gekkigheid op de buis. Hugo Kennis zagen we ook in Expeditie Robinson All Stars 2022, De Verraders Halloween en Waku Waku. Eva Cleven durfde It Takes 2, Kroongetuige en Maestro aan.

Voor het kijken voelt Bastiaan Ragas de bui al hangen: „Het afzien gaat beginnen.” Presentator van het programma Martijn Krabbé geeft de kijkers („jullie hebben eens geen reclameblokken”) nog wat mee: „De deelnemers kregen landkaarten mee van iemand op de redactie die dacht dat hij kon tekenen. Daardoor waren de afstanden maar moeilijk te bepalen.” Krabbé voorspelt de RTL 4-kijkers een emotionele achtbaan. „Je bent daarnaast ook echt met de tien kandidaten op reis. En dat 14.000 kilometer lang, zonder van de grond te komen.”

💪 17 (!) landen De deelnemers aan Race Across The World doorkruisten de volgende landen: Mexico, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili.

Race Across The Word in acht etappes

In Race Across The World moeten de deelnemers acht etappes afleggen en telkens verplicht een toeristische attractie bezoeken. Richting het zuiden der zuiden vallen onderweg twee koppels af. Het stel dat Ushuaia na een dag of zestig als eerste bereikt, mag 15.000 euro mee naar huis nemen. Met het vliegtuig, dan wel.

Tomatensap en een dingetje

Op tafel staan heel toepasselijk drie bellen tomatensap. „Er zit alcoholvrij bier in”, weet kenner Hugo Kennis. „Da’s typisch Mexicaans.” Voor het duo naar Mexico City afreisde, moest er worden nagedacht over twee hele maanden van huis zijn. Dat was toch wel een dingetje. „Toch dacht ik meteen: voor mij is dit even een goede reden om weg te gaan uit Nederland. Dat was eigenlijk mijn main reason“, zegt Kennis. Ter verduidelijking: in de tijd voor de opnames in 2022 was de relatie van de tv-man op de klippen gelopen. Na een tijd van ‘zich over de kop werken en feesten’, was Race Across The World een mooie gelegenheid voor wat rust. „Hopelijk om iets af te sluiten en weer deurtjes te openen. Toen Eva aangaf dat zei ook kon, was het let’s go.”

Cleven: „We hadden allebei wel een heftig jaar achter de rug, we wilden er graag even uit. Twee maanden zomaar weg, was daarbij wel lang. Mensen hebben Hugo wel gemist, toch?” Kennis: „Ik moest mijn tv-programma lang loslaten, zonder te zeggen waarom. De kijkers was het in ieder geval opgevallen. Dat was ook niet zo gek, want Race Across The World is het programma waar deelnemers het langste weg zijn.” Cleven ter vergelijking: „Ons Expeditie Robinson-avontuur duurde 33 dagen, nu was het de agenda twee maanden helemaal leegmaken en gaan.”

Race Across The World soms geen pretje…

Eenmaal in Mexico en al die andere landen, hadden de twee bepaald niet te maken met vijfdaagse werkweken en dan even weekend vieren. „Vanaf toen was het non-stop”, geeft Eva Cleven aan. „Echt non-stop.” Kennis: „Het was serieus zwaarder dan Expeditie Robinson. Dat was lichter, ik meen het echt.” Cleven: „En dat zeggen dan twee finalisten. Toch ligt er in Race Across The World een hele dunne lijn tussen genieten en afzien. Je kunt binnen een uur zielsgelukkig zijn en de mooiste plekken zien en daarna enorm balen dat je busaansluiting er niet is. Gewoon níét.” Kennis: „En daar komt weinig eten bij en achttien uur lang met diarree in een bus zonder wc zitten. Geen pretje en dat niet één keer, maar wekenlang. We weten allebei veel van eten, maar je kunt een bacterie ook oplopen doordat je je handen niet kunt wassen. Of omdat je een nacht geen hotel hebt om te slapen.”

Zijn hartsvriendin Cleven: „Hugo vond het trouwens een goed idee om bij elke grensovergang de grond te kussen.” Kennis: „Tja, hoe komt dat? Als ik zoiets eenmaal in mijn hoofd heb, dan wil ik dat blijven doen. De grensovergang met Guatemala was de eerste, toen moest het overal.”

Je kunt binnen een uur zielsgelukkig zijn en de mooiste plekken zien en daarna enorm balen dat je busaansluiting er niet is.

Genieten in een natuurlijk zwembad

Ellende, een tik… maar heel veel moois was er ook. In de eerste aflevering van vanavond zien we Hugo Kennis en Eva Cleven in een prachtige ‘bak water’ op een berg zitten. Cleven: „Dat was Hierve el Agua, een hele mooie plek in Mexico waarbij kalkrijk water van een best hoge bron naar beneden komt. Je kijkt vanuit door het kalk gevormde pools, een soort natuurlijke zwembaden, over een groot dal uit.” Kennis: „Daarvoor waren we al een paar nachten aan het reizen. Die uitjes die we verplicht moesten doen, waren ook echt nodig. Het was de eerste keren in dagen dat we water aanraakten.” Cleven: „Dan voelde het even alsof we op vakantie waren.” Kennis: „Het was ook het eerste moment van even stilte.” En toen kwamen er tranen… Kennis: „Er volgen er nog velen.”

Het fanatieke duo probeerde in Race Across The World de – omgerekend – 3400 euro voor twee personen niet te snel op te maken. Eva Cleven: „Dat is echt weinig geld voor zo’n lange tijd. Daarom probeerden we overal onze hulp aan te bieden in ruil voor ‘iets’. Voor eten bijvoorbeeld, of een gratis ritje.” Kennis: „Als we ergens een busticket voor 50 dollar zagen, schreven we dat op en gingen alle andere tweehonderd loketten langs om te zien waar een kaartje daar kostte. Dan namen we de goedkoopste. Zo deden we dat met hostels, met eten, met alles eigenlijk.” Cleven: „Soms werden we gek van onszelf, haha, want zo zijn we in het werkelijke leven helemaal niet.” Kennis: „Ons ben zuunig, zo was het. We hebben zelfs op wc’s lopen afdingen, echt erg.” Cleven: „Je bent behoorlijk afhankelijk van de mensen die je onderweg tegenkomt. Maar dat zien en ontmoeten van al die verschillende mensen maakt het reizen ook leuk. De meesten waren vriendelijk. Al spreek je elkaars taal niet, er waren altijd wel mensen die ons wilden helpen.”

Ander landschap, andere mensen

Realiseerden de vrienden zich onderweg hoe makkelijk vliegen eigenlijk is? Of was het reizen ondanks de ontberingen veel mooier doordat zij simpelweg meer zagen? Eva Cleven: „Ik houd van deze manier van reizen, ook als ik zelf ga, héérlijk.” Hugo Kennis: „Ik ben in dat gebied alleen in Mexico een keer op vakantie geweest, maar nu had ik in drie dagen al veel meer gezien dan toen.” Cleven: „Tijdens deze reis zagen we telkens het landschap veranderen, de mensen veranderen, dat kon zelfs van dorp tot dorp zijn. De mensen in Guatemala zagen er bijvoorbeeld heel anders uit dan in Mexico en daar zat maar één rivier tussen. We dachten echt van hoe kan die ene rivier nou zo’n enorm verschil maken?” Kennis: „Het rook er anders, het klonk er anders en de mens waren gekrompen. De lijn was keihard, bizar. En dat gebeurde vaker.” Cleven: „En dan de grens passeren en niéts meer verstaan…”



Emoties in Race Across The World

De band was na Expeditie Robinson al hecht, maar is die nu nog hechter? Hugo Kennis: „Eva heet inmiddels Eva Kennis, haha.” Cleven zonder gekheid: „Wij dachten al dat we samen goed kunnen afzien en veel aan kunnen, maar dat is door Race Across The World bevestigd.” Kennis, weer serieus ook: „Samen overleven hadden we in Expeditie al gehad. Nu is er een nog diepere laag in ons privé-zijn. Je bent de hele tijd alleen op elkaar aangewezen. Zonder tv, zonder telefoon. We hadden een paar spelletjes mee hebben regelmatig zes of zeven uur achter elkaar gekaart.”

En dat afsluiten en nieuwe deurtjes openen, is dat bij Hugo Kennis gelukt? „Dat ga je zien, dat ga je nog zien. Er gaat wel iets emotioneels aankomen, je ziet ons klappen.” Eva Cleven: „Ja, wij allebei en dat heel open. Maar ja, dat kan bij Hugo bijna niet anders.”

Wie Race Across The World mist en het wil terugkijken, kan dat doen via RTLXL.nl.