Veel reacties op overlijden Alain Delon: ‘Een icoon’, ‘alle mooie mannen gaan dood’

De Franse acteur Alain Delon is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat lieten zijn kinderen vandaag weten aan het Franse persbureau AFP. De dood van de steracteur levert op social media veel verdrietige reacties op. Alain Delon wordt een icoon genoemd en vaak ook ‘een hele mooie man’ (dat laatste dan ook in letterlijke zin als het om zijn looks gaat).

„Hij is thuis in Douchy vreedzaam gestorven, in het bijzijn van zijn drie kinderen en zijn familie”, staat in een verklaring de nabestaanden van Alain Delon. Zij hebben om privacy gevraagd.

Alain Delon hing wat rond in Cannes

Alain Delon wordt gezien als een van de grootheden van de Franse cinema, maar zijn eerste filmrol dankte hij aan zijn goede looks. Rondhangend bij het filmfestival in Cannes, werd de toen 21-jarige Delon in 1957 opgemerkt door de regisseur Yves Allegret bij wie hij als mysterieus-elegante jongeling in hetzelfde jaar zijn debuut maakte in Quand la femme s’en mêle. Delon had geen formele acteursopleiding genoten, maar zijn verleden bij de Franse elitetroepen kwam hem in de decennia die volgden goed van pas bij de vele ‘policiers’ waarin hij later speelde.

Een van Frankrijks beroemdste acteurs, geboren op 8 november 1935, had geen makkelijke jeugd. Hij woonde in verscheidene pleeggezinnen, werd zes keer van school gestuurd en tekende op zijn 17e bij het Franse leger.

Van zwoel kijken tot vuurwapens

Hoewel onder critici de acteerprestaties van Delon zijn hele carrière een onderwerp van discussie bleven, was de zwoelkijkende Fransman een lieveling van veel grote regisseurs in de jaren ’60. De dan weer jongensachtig onschuldige, dan weer donkere en cynische Delon bereikte al in het begin van zijn loopbaan grote hoogtes in onder meer Rocco e i suoi fratelli (1961) en Il Gattopardo (1963) van de Italiaan Luchino Visconti. In Frankrijk maakte Delon naam in onder meer Les Félins van René Clément en het populaire Melodie en sous-sol met acteur Jean Gabin en Le Samouraï van Jean-Pierre Melville.

In de jaren ’70 produceerde Delon een groot aantal ‘crimi’s’ en politiefilms waarin hij ook zelf speelde. Het vermakelijke Borsalino (1970) was daar een van de eersten van. Bijna tien jaar later maakte hij nog een aantal zogeheten serieuze films, onder meer Un Amour de Swann (naar Marcel Proust) en Notre Histoire waarvoor hij in 1985 twee Césars binnensleepte. De carrière van de acteur begon aan het einde van de jaren ’80 tekenen van slijtage te vertonen. Zijn latere films kregen slechte kritieken.

Ernstig ziek

Van de acteur was al bekend dat hij ernstig ziek was en hij stond onder curatele. De politie deed dit jaar ook huiszoeking bij Delon en nam tientallen vuurwapens in beslag.

Veel reacties op overlijden Alain Delon

Hieronder zie je een kort overzicht van reacties op het heengaan van Alain Delon:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al mijn mooie mannen gaan deaud, eerst Ray liotta, nu Alain Delon, blijft alleen nog Andy Garcia over — Esther (@EBM67) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

RIP Alain Delon (1935-2024) He was one of the coolest & most handsome actors ever, but sometimes I feel that his acting ability is underappreciated. His presence on screen alone is enough to make people watch a film. You all know how much I adore him. He will be sorely missed pic.twitter.com/r47hod65MN — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Farewell, friend. You will always be in my heart 🖤 RIP #AlainDelon pic.twitter.com/NaeAOci8Kv — Alain Delon Society (@DelonSociety) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Acteur Alain Delon is overleden. Mij blijft vooral zijn stem bij, zoals in het heerlijke duet 'Paroles paroles' met Dalida. https://t.co/icJH6keNBC — Annie v Gansewinkel (@AnnievGansewink) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het kost me niet eens moeite om een lijst met de tien beste films met Alain Delon te maken. https://t.co/E6r31RBJeo — Peter B. (@Peter_Bogert) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een filmicoon is niet meer. Ik was een groot fan van Alain Delon. Jarenlang een megagrote filmposter van hem en Catherine Deneuve op mijn muur.

Dag Alain. Rust zacht. 🙏🥀💋#RIP #AlainDelon pic.twitter.com/s7KRn29e6M — Jeanne🚶‍♀️🎒🥾 (@JeannevanH) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Alain Delon was in twee werelddelen groter dan de grootste Hollywoodster https://t.co/25zndw3kU8 — Charlotte R (@Charlot2409) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De mooiste man ❤️Franse acteur Alain Delon (88) overleden https://t.co/5usmpJeYBL via @Telegraaf — AnitaHvB (@hendrikahvb) August 18, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weer een held uit mijn jeugd overleden, RIP Alain 😪😪

Franse acteur Alain Delon (88) overledenhttps://t.co/Oqivn5BO5B — Keesjaap Kappenburg (@KeesjaapK) August 18, 2024

Reacties